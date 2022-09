James Gunn pourrait relancer la franchise Scooby-Doo au cinéma

Vous aviez sans doute omis cette histoire ! Avant de s’illustrer au pays des supers -héros, le réalisateur James Gunn avait réalisé le premier volet de Scooby-Doo au cinéma. Sorti en 2002, le premier opus avait connu un large succès au box-office malgré des critiques plus que mitigées. Un second volet avait alors été tournée puis la franchise est devenue une interminable série de téléfilms de second ordre. Pourtant, Gunn reste très attaché au chien détective et ses amis. Maintenant que de l’encre a coulé sous les ponts, le réalisateur se dit prêt à relancer la (mystery) machine ! Au cours d’une récente interview, le cinéaste a abordé plus longuement le sujet et ses potentiels plans pour le futur.

Scooby-Doo : James Gunn veut ressusciter la franchise © Warner Bros

Retour du casting original, série dérivée : le champ des possibles semble bien vaste. Mais Scooby, Samy et leurs amis pourraient bientôt faire leur retour triomphal dans les salles obscures !

Scooby-Doo : James Gunn prêt à rempiler pour un nouvel opus !

Selon Gunn, le studio d’origine serait totalement ouvert à la discussion sur le projet. Reste à savoir la forme qui sera privilégié. Le réalisateur semble vouloir faire appel aux comédiens d’origine pour accompagner une nouvelle génération d’enquêteurs. Matthew Lillard et Freddie Prinze Jr sont d’ailleurs ultra enthousiastes à l’idée de rempiler pour une nouvelle aventure sur écran géant. Seul hic : l’emploi du temps de Gunn. En effet, ce dernier est over-booké jusqu’à l’horizon 2025. Mais les choses pourraient tout de même se décanter.

Malgré le poids des années, Scooby-Doo reste une madeleine de Proust pour toutes les générations. Une nouvelle série « adulte » centrée sur Velma est d’ailleurs en production. Mais si retour il y a, les fans attendent un ton plus mature et des effets visuels de haut-vol, bien loin de la bluette de 2002 devenue un peu datée. La version dessin-animé continue de tourner en boucle dans le monde entier avec un succès toujours aussi fort. Pas étonnant donc que le sujet soit sur la table !

Scooby-Doo pourrait donc ressortir du placard à projets de Gunn plus vite qu’on ne le pense. Cela demandera un travail artistique conséquent, mais la nouvelle enchante déjà les fans du toutou roublard et drolatique. Affaire à suivre !

Source : Screenrant