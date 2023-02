James Webb capture une galaxie spirale vieille d’un milliard d’années

La galaxie LEDA 2046648 immortalisée par James Webb © ESA/Webb, NASA & ASC, A. Martel

L’année dernière, Hubble nous avait dévoilé une incroyable image de M99, une galaxie spirale de grand style. Ce type de galaxie est également scruté de près par son confrère James Webb dont l’un des principaux objectifs est d’observer des galaxies lointaines – et donc anciennes – pour comprendre leur formation, leur évolution et leur composition.

Pour ce faire, le télescope compte sur sa vision infrarouge qui lui permet de remonter le temps, la lumière des galaxies ancestrales étant décalée vers les longueurs d’onde infrarouges. L’Agence spatiale européenne (ESA), qui a également participé au développement du télescope avec la NASA, vient de dévoiler une image impressionnante capturée par James Webb. On y voit plusieurs galaxies brillantes en arrière-plan mais surtout une vue très détaillée de la galaxie spirale LEDA 2046648, vieille d’un milliard d’années.

À lire > James Webb et Hubble capturent la splendeur de la “galaxie fantôme”

James Webb nous dévoile une galaxie spirale très ancienne

Celle-ci a été prise lors de la mise en service de l’imageur dans le proche infrarouge et du spectrographe sans fente (NIRISS). Sur l’image, on constate que certaines galaxies sont assez grandes pour qu’on puisse distinguer leurs bras spiraux. Tout en bas se trouve une grande galaxie spirale vue sous un angle oblique et une autre galaxie faisant environ un quart de sa taille juste en dessous. Les deux ont un noyau brillant et des zones de formation d’étoiles qui illuminent leurs bras spiraux.

La galaxie LEDA 2046648, © ESA/Webb, NASA & ASC, A. Martel

Pour rappel, une galaxie spirale abrite des centaines de milliards d’étoiles regroupées dans un disque. Elle possède un renflement central sphérique lumineux nommée le bulbe. Riche en gaz et en poussière, une galaxie spirale est composée de bras lumineux regroupant les étoiles les plus jeunes et lumineuses. Ces bras se nouent autour du centre en épousant la forme d’une spirale, d’où le nom de ce type de galaxie.