James Webb : vous vous sentirez tout petit en zoomant sur cette galaxie (vidéo)

La galaxie de la Roue de chariot se dessinant au loin – Crédit : YouTube HubbleWebbESA

À l’échelle d’une grande ville, nous sommes déjà insignifiants, un passant de plus qui transite dans les rues grouillantes et les immeubles bondés. Mais quand nous prenons conscience de notre existence à l’échelle de l’immensité du cosmos, nous nous sentons forcément encore plus minuscules. Il suffit ainsi de visionner cette vidéo immersive, concoctée par l’Agence spatiale européenne, pour le constater de nouveau.

Au début du mois, le télescope James Webb avait dévoilé les contours de la Galaxie de la Roue de chariot. À l’origine, il s’agissait d’une galaxie en spirale semblable à la Voie Lactée. Mais selon les hypothèses des scientifiques, elle aurait heurté une autre galaxie plus petite, modifiant sensiblement sa forme initiale. Cette galaxie lenticulaire à anneau est localisée à environ 500 millions d’années-lumière du Soleil.

À lire > James Webb : le télescope aurait capturé sa toute première supernova

Une vidéo édifiante sur l’éloignement de la galaxie de la Roue du chariot

L’ESA vient de partager une vidéo d’une minute où un zoom est réalisé sur la fameuse galaxie. L’occasion de mettre en exergue les capacités impressionnantes de la caméra NIRCam (sévissant dans le proche infrarouge) et du spectro-imageur MIRI (infrarouge moyen) de Webb. Mais aussi de constater à quel point la galaxie est lointaine. De quoi se sentir incroyablement minuscule. Regardez :

« Les observations de Webb capturent Cartwheel dans une phase très transitoire. La forme que prendra finalement la galaxie, compte tenu de ces deux forces concurrentes, reste un mystère. Cependant, cet instantané donne une perspective sur ce qui est arrivé à la galaxie dans le passé et ce qu’elle fera dans le futur », détaille l’agence spatiale dans un communiqué.

Par ailleurs, James Webb a notamment repéré Earendel, l’étoile la plus lointaine jamais observée. Les fans de Stranger Things ont en outre été étonnés par cette galaxie ressemblant à l’Upside Down photographiée par le télescope. Et Webb n’a pas fini de nous surprendre !