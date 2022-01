JBL Quantum TWS : de nouveaux écouteurs sans fil pour jouer avec une latence ultra-réduite

JBL a présenté les écouteurs Quantum TWS lors du CES 2022 (Crédits : JBL)

Les écouteurs sans fil sont désormais très demandés par les consommateurs. Outre les mélomanes soucieux d’écouter leurs chansons fétiches dans les meilleures conditions, les gamers apprécient de plus en plus cette alternative. Et JBL s’apprête bel et bien à se positionner sur ce segment. Lors de l’édition 2022 du CES de Las Vegas, la marque américaine a levé le voile sur ses nouveaux modèles qui prennent notamment la suite des écouteurs JBL Tune 225TWS et des JBL Live Pro + TWS.

Nous passerons sur les JBL Live Free 2, les JBL Reflect Aero et les JBL Live Pro 2 qui sont somme toute des écouteurs sans fil Bluetooth classiques bénéficiant de la réduction de bruit active. C’est surtout les JBL Quantum TWS qui ont attiré notre attention. Et pour cause, ces derniers ont la particularité de fonctionner en Bluetooth mais aussi via une liaison sans-fil 2,4 GHz. Pour ce faire, une clé USB 2,4 GHz est fournie.

JBL Quantum TWS : une double connectivité appréciable pour les joueurs

Il suffit alors de la connecter à son PC ou à sa console pour jouer dans des conditions optimales. Par rapport à une connexion Bluetooth classique, rappelons qu’une connexion en 2,4 GHz permet d’avoir beaucoup moins de décalages ainsi qu’une latence minimale. Ce qui s’avère évidemment idoine in game lorsque le moindre bruit peut vous indiquer la présence d’un ennemi dans les parages.

Le Bluetooth 5.2 est également de la partie, rendant les écouteurs JBL Quantum TWS compatibles avec les appareils mobiles. Il est d’ailleurs possible de les connecter simultanément au dongle 2,4 GHz et au Bluetooth. Pratique pour basculer instantanément d’une partie de CS Go à un appel entrant. Du reste, les écouteurs JBL Quantum TWS peuvent tenir la route pendant huit heures (16 heures de plus avec le boîtier de charge). Ils bénéficient en outre de la réduction de bruit active ainsi qu’une étanchéité IPX5 pour la transpiration.

Quant à leur prix, il est de 149 euros pour une sortie prévue au printemps prochain. Reste à savoir si les joueurs seront séduits par ce nouveau modèle. Ce dernier parviendra-t-il à surpasser les Sennheiser CX Plus True Wireless ? Pour rappel, ces derniers offrent également une latence très réduite en jeu, comme nous l’indiquons dans notre guide d’achat des meilleurs écouteurs sans fil du moment.