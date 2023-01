Jeremy Renner est toujours dans un sale état, son accident a failli le tuer

Jeremy Renner sur son lit d’hôpital © Instagram @jeremyrenner

Jeremy Renner a commencé l’année sur un lit d’hôpital. L’acteur du MCU a eu un grave accident avec sa dameuse qu’il avait utilisée pour déblayer la route. Hors de contrôle celle-ci l’aurait tout bonnement renversé, selon les autorités. Transporté rapidement en soins intensifs, Jeremy Renner a été pris en charge alors qu’il se trouvait dans “un état critique”, selon son porte-parole.

Victime d’un traumatisme thoracique contondant et de blessures orthopédiques, il a subi deux opérations chirurgicales. Alors que les fans retenaient leur souffle, l’acteur a finalement donné signe de vie quelques jours plus tard par l’intermédiaire d’une publication Instagram. Jeremy Renner y dévoile son visage amoché, remerciant ses fans pour leur soutien sans faille.

Jeremy Renner a failli y passer

De leur côté, ses proches ont salué son mental de battant. Toujours est-il que l’acteur est loin d’être tiré d’affaire. Une source proche de Renner explique à Radar Online que son état était encore assez préoccupant. “C’est bien pire que ce que tout le monde imagine. Jeremy est tout à fait conscient qu’il aurait pu mourir”.

Une autre source explique que les dommages à sa poitrine étaient si profonds qu’ils ont dû être traités en chirurgie. “Le côté droit de sa poitrine a été écrasé et le haut de son torse s’est effondré. Il souffrait également d’une mauvaise blessure à la tête qui saignait et d’une blessure à la jambe”. Si l’acteur se remet bien, il pourrait avoir besoin de deux ans pour retrouver la forme et les plateaux de tournage. Nous ne sommes pas près de le revoir dans les futurs films du MCU.

“Jusqu’à présent, il a subi deux interventions chirurgicales et il en aura probablement besoin d’une autre dans les semaines à venir pour sa jambe, indique une source proche de l’acteur. Les médecins ont tendance à espacer les opérations pour laisser le temps au processus naturel de guérison du corps de se déclencher”.

Source : Radar Online