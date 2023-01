Jeremy Renner (Hawkeye) dans un « état critique » après un grave accident de déneigement

Hawkeye © Marvel

Jeremy Renner est « dans un état critique mais stable » après avoir été victime d’un accident de déneigement. Le porte-parole de l’acteur d’Hawkeye a confirmé l’information par voie de presse. Le comédien a été blessé « après avoir subi un accident lié aux conditions météorologiques alors qu’il déneigeait plus tôt dans la journée », a-t-il indiqué à People. Et de préciser que ses proches étaient à ses côtés et qu’il recevait « d’excellents soins ».

L’accident est survenu dans le comté de Washoe (Nevada) où l’acteur a une propriété. La région avait été le théâtre d’une grosse tempête de neige le soir de la Saint-Sylvestre, privant 35.000 foyers d’électricité. D’après la cheffe des relations publiques du comté, Jeremy Renner a été pris en charge par les secours via un « vol médicalisé ». Aucune autre personne n’a été blessée par l’accident dont les causes exactes doivent encore être éclaircies par les autorités.

Jeremy Renner victime d’un accident de déneigement

Pour rappel, les États-Unis ont été durement frappés par le « blizzard du siècle » fin décembre, 60 personnes ayant notamment perdu la vie. Renner avait averti ses followers le 13 décembre sur l’ampleur des intempéries, photo d’une voiture enneigée à l’appui. « Les chutes de neige du lac Tahoe ne sont pas une blague », soulignait-il dans sa publication.

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

Jeremy Renner est connu pour son rôle de Clint Barton alias Hawkeye dans l’univers cinématographique de Marvel. Outre ses apparitions dans Avengers, Captain America : Le Soldat de l’hiver, Avengers : L’Ère d’Ultron, Captain America: Civil War et Avengers: Endgame, il a notamment incarné le rôle-titre dans la série Hawkeye diffusée sur Disney+ en 2021. On le retrouvera prochainement dans la seconde saison de la série Mayor of Kingstown diffusée sur Paramount +.