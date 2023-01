Jeremy Renner (Hawkeye) poste une photo choc à l’hôpital après son grave accident

Jeremy Renner sur son lit d’hôpital © Instagram @jeremyrenner

On en sait plus sur l’accident dont a été victime l’acteur Jeremy Renner. Pour rappel , les faits sont survenus devant sa propriété du Nevada, théâtre de grosses intempéries ces dernières semaines. Dimanche, un membre de sa famille était au volant du véhicule de l’acteur quand il a été bloqué par la neige. Afin de lui venir en aide en déblayant la route, Renner a utilisé sa dameuse.

“M. Renner est allé chercher son PistenBully – un équipement de déneigement extrêmement gros pesant au moins 14 330 livres (6500 kg, ndlr) – afin de faire avancer son véhicule”, relate le shérif du comté de Washoe, Darin Balaam. Ayant réussi à débloquer sa voiture, il est sorti de sa dameuse pour parler à un membre de sa famille. C’est là que le PistenBully s’est remis à rouler. Afin de l’arrêter l’acteur a tenté de regagner le siège conducteur. “D’après notre enquête, c’est à ce moment que M. Renner a été renversé”, détaille le shérif.

Jeremy Renner a subi deux opérations chirurgicales

L’interprète vedette de la série Hawkeye avait été transporté dans la foulée en soins intensifs. Son porte-parole avait indiqué qu’il était “dans un état critique mais stable”. Alors que ses fans attendaient fiévreusement de ses nouvelles, le comédien a finalement donné signe de vie via une publication Instagram. On le voit allongé sur son lit d’hôpital, le visage meurtri. “Merci pour tous vos mots gentils. Je suis trop amoché pour écrire. Mais je vous envoie de l’amour à vous tous“, a-t-il écrit en légende.

Le comédien a subi deux interventions chirurgicales après avoir été victime d’un traumatisme thoracique contondant et de blessures orthopédiques. Selon son agent Sam Mast, il se remet bien et garde le moral. Dans un communiqué, la famille de Jeremy a tenu à remercier les soignants qui ont pris en charge Jeremy Renner mais aussi les autorités, le maire de Reno et les voisins qui lui sont venus en aide. Et de confier qu’ils étaient extrêmement touchés par “l’effusion d’amour et de soutien de ses fans”.

À lire > Hawkeye sur Disney+ : « on avait vraiment l’impression d’être dans un manège Disney » (Jeremy Renner)