Jeux vidéo : les adolescents devraient jouer 1 heure par jour selon une étude

Les jeux vidéo représentent-ils un danger pour les enfants ? Ces derniers sont-ils trop exposés à Internet ? Ce débat fait rage depuis plusieurs années. Tandis que certains parents sont persuadés qu’il faut strictement limiter, voire éviter le temps passé devant les écrans, d’autres sont beaucoup plus laxistes en ce qui concerne les jeux vidéo. Il y a quelques années, un collectif de médecins et de professionnels de la petite enfance en France alertait que les écrans sont un enjeu majeur de santé publique.

Un enfant joue à la Nintendo Switch – Crédit : Kelly Sikkema / Unsplash

Face à cette controverse, des chercheurs de l’université Rutgers ont décidé de mener une étude pour finalement avoir une réponse. Ils ont conclu que les jeunes adolescents ne doivent pas passer plus d’une heure par jour sur Internet et les jeux vidéo. S’ils ne respectent pas cette limite, ils n’ont pas de bons résultats scolaires, d’après la conclusion de l’étude.

Les ados qui jouent plus de 4 heures par jour ont tendance à manquer les cours

Les chercheurs se sont servis des données de 10 000 collégiens chinois qui ont été interrogés dans le cadre du China Education Panel Survey. Ils ont ainsi découvert que les adolescents qui passent plus d’une heure par jour devant Internet et les jeux vidéo à but récréatif uniquement sont davantage en difficulté scolaire que leurs camarades qui ont une utilisation modérée des jeux vidéo et d’Internet.

De plus, les jeunes adolescents qui passent plus de 4 heures par jour en ligne sont plus susceptibles de manquer les cours. Encore une fois, ceux qui ont une limite semblent plus intéressés à l’école. D’ailleurs, saviez-vous que près de la moitié des enfants chinois sont myopes ? Le gouvernement chinois estimait en 2018 que les jeux vidéo en sont la cause.

Bien entendu, il faut aussi prendre en compte qu’Internet regorge d’outils éducatifs. Les enfants peuvent les utiliser tout au long de leur scolarité. La performance scolaire n’est donc pas impactée par une utilisation intensive de ces outils éducatifs, mais plutôt des réseaux sociaux. Il en va de même pour les jeux vidéo. Il n’y a pas que Fortnite et les jeux gratuits du genre pour se divertir à un jeune âge. Par exemple, les kits Nintendo Labo que nous avons testés permettent aux enfants de développer leur créativité. Il y a aussi le prochain jeu L’atelier du jeu vidéo sur Nintendo Switch. Celui-ci vise à apprendre aux plus jeunes les bases de la programmation informatique.

Source : Slash Gear