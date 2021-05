L’atelier du jeu vidéo sur Nintendo Switch vous apprend à créer facilement des jeux

Après le jeu de fitness Ring Fit Adventure dont les ventes ont explosé en Chine à cause de la pandémie, Nintendo se lance une nouvelle fois dans un jeu inhabituel. Cette fois-ci, il s’agit de L’atelier du jeu vidéo, baptisé Game Builder Garage outre-Atlantique. Comme son nom l’indique, il s’agit en quelque sorte d’un jeu interactif dans lequel vous pouvez facilement apprendre les bases de la programmation et créer vos propres mini-jeux. L’atelier du jeu vidéo complète ainsi les kits Nintendo Labo que nous avons déjà testés et qui consistent à monter soi-même les jeux vidéo.

L’atelier du jeu vidéo sur Nintendo Switch – Crédit : Nintendo

Destiné aux plus jeunes, mais aussi aux plus grands, L’atelier du jeu vidéo vous permet de « créer des jeux avec les développeurs de Nintendo ». Ce concept fait tout de suite penser à Super Mario Maker 2 dans lequel les joueurs ont déjà créé et partagé plus de 20 millions de niveaux. Étant donné l’immense succès rencontré par Super Mario Maker 2, L’atelier du jeu vidéo a du potentiel.

L’atelier du jeu vidéo propose un bac à sable et 7 leçons avec une difficulté progressive

Comme vous pouvez le découvrir dans le trailer partagé ci-dessous, vous utilisez les manettes Joy-Con pour créer des fonctions et les attribuer aux Nodons. Ces derniers servent à plusieurs choses. En effet, les Nodons peuvent représenter un personnage, un objet, une texture, une atmosphère musicale, etc.

Apprenez à créer des jeux avec les développeurs de Nintendo.



Donnez vie à vos idées avec #Latelierdujeuvideo, disponible le 11/06 sur Nintendo Switch ! pic.twitter.com/qLtPLoUU2U — Nintendo France (@NintendoFrance) May 6, 2021

L’atelier du jeu vidéo n’est pas un simple bac à sable. Vous avez effectivement accès à 7 leçons qui vous apprennent les bases de la programmation avec des niveaux dont la difficulté est progressive. La plupart des leçons durent 40 minutes tandis que les plus avancées durent 90 minutes.

À en croire les commentaires de la communauté, les joueurs ont un avis partagé. Certains auraient préféré une annonce d’un jeu attendu comme Zelda Breath of the Wild 2 ou encore la compilation des jeux Zelda avec Phantom Hourglass, The Wind Waker et Ocarina of Time. Néanmoins, cette compilation n’a pas même pas encore été confirmée par Nintendo. Quoi qu’il en soit, d’autres joueurs apprécient le nouveau concept de Nintendo et sont impatients de pouvoir créer leurs propres mini-jeux sur la console.

Source : Screenrant