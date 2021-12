Jimmy Wang Yu, le gangster qui inspira Bruce Lee

Wang Yu, également connu sous le nom de « Jimmy Wang » ou « Jimmy Wang Yu », est un acteur, réalisateur, producteur et scénariste taïwanais né en Chine en 1943. Avant de rejoindre le Shaw Brothers Studio basé à Hong Kong en 1963, il a servi dans l’Armée nationale révolutionnaire et a également été champion de natation à Hong Kong et passionné de course automobile.

Bruce Lee et Jimmy Wang Yu – Crédits : Twitter/@bruceleedragon1

Jimmy Wang Yu a fait trembler le box-office dans One-Armed Swordsman en 1967. L’acteur a ensuite introduit le genre de films d’arts martiaux avec The Chinese Boxer (1970). Réalisant et jouant dans son propre film Jimmy Wang Yu a commencé le genre des films d’arts martiaux avant mêmes Bruce Lee, inspirant de nombreux adeptes et même des gens du monde entier.

Jimmy Wang Yu était impliqué avec la Mafia Chinoise

On peut être étonné de savoir que Wang Yu n’avait pas de formation particulière en art martiaux. Son expérience militaire et sportive lui fut certainement d’une grande aide. Mais un autre aspect de sa vie, plus secret, explique un peu mieux d’où il tirait ce talent.

Il est de notoriété publique que les triades, la mafia chinois, était très investie dans l’industrie cinématographique. Et tout particulièrement concernant les films d’action de l’époque. Si les preuves directes viennent à manquer, tout laisse à penser que Wang Yu était un gangster avant d’être un acteur. Jackie Chan lui-même affirme dans sa biographie que celui-ci l’aida un jour à propos d’un différend avec cette Mafia.

L’implication de Wang dans des bagarres publiques a effectivement fait régulièrement les gros titres a l’époque. Il affirmait lui-même dans une interview récente : « Comment suis-je devenu populaire à Hong Kong ? Je pense qu’une des raisons, c’est parce que je suis un combattant de rue ! Ok, donc les combats sont tous vrais; les amours sont toutes fausses… »

En 1981, Wang a fait face à une accusation de meurtre à Taïwan. Cependant, l’accusation a finalement été abandonnée avant de pouvoir être portée devant les tribunaux en raison du manque de preuves.

Le gangster des rues est celui qui finalement a donné naissance aux films de combats à mains nues. Ce concept est celui qui inspira Bruce Lee tout au long de sa carrière, et trouva ses racines dans la réalité quotidienne d’un mafieux qui creva l’écran. Aujourd’hui les films du genre sont toujours autant appréciés même si la mode est a un autre type de super-héros.

Wang a joué dans plus de 70 films au cours d’une carrière qui a duré plus de deux décennies. Il a laissé une marque indélébile dans l’histoire du cinéma d’arts martiaux. Wang n’a pas été vu en public ces dernières années après avoir subi un deuxième accident vasculaire cérébral en 2016.

Source : Boingboing