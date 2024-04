Joker 2 écrase le record de Barbie, les fans sont au rendez-vous

La Warner bat son propre record puisque la bande-annonce de Joker 2 est plus populaire que celle de Barbie, son précédent film. En 24 heures, elle a été visionnée par 167 millions de téléspectateurs, rien que ça !

Joker 2 (Joker : Folie à deux) a partagé une première bande-annonce et sans surprise, elle bat des records. Plus exactement, elle dépasse celui de Barbie en termes de popularité, un autre succès énorme de la Warner. Selon Variety, les chiffres de cette vidéo et l’engagement social de la suite de Joker surpassent ceux du personnage incarné par Margot Robbie.

La bande-annonce de Joker 2 bat le record de Barbie

Plus précisément, les sources du média expliquent que la bande-annonce de Joker 2 est le plus grand lancement de ces dernières années pour le studio avec 167 millions de téléspectateurs lors des premières 24 heures de sa mise en ligne. Il faut dire que le premier film a été un triomphe, permettant à Joaquin Phoenix de s’emparer de l’Oscar du meilleur acteur, tandis que sa suite profite de l’énorme fanbase de Lady Gaga qui incarne Harley Quinn.

Comme expliqué précédemment, Joker 2 de la Warner bat donc le record de popularité de son précédent blockbuster acclamé, Barbie. Le studio peut donc se vanter d’avoir rapidement fait mieux, quelques mois après la sortie du film avec Margot Robbie dans la peau de la poupée et Ryan Gosling dans celle de Ken.

Sur X, plusieurs termes liés au film étaient dans les tendances après la mise en ligne de la bande-annonce : #JokerFolieADeux, Gaga, Harley, Harley Quinn, Joaquin Phoenix, Joker, Joker 2, Lady Gaga ou encore Todd Phillips, le nom du réalisateur.

Joker 2 dépasse la popularité des films d’autres studios

Pour rappel, Barbie a rapporté 1,4 milliard de dollars au box-office mondial et le premier Joker a dépassé le milliard, de véritables réussites pour la Warner. La suite du film sur Arthur Fleck pourrait faire mieux en se reposant notamment sur Lady Gaga et sur les fans du précédent film.

Si l’on sort des bandes-annonces de la Warner, celle de Joker 2 a aussi dépassé d’autres studios comme La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume de la Fox (100 millions de vues) et Vice-versa 2 de Pixar (157 millions de vues, plus gros démarrage pour un film d’animation Disney).

En revanche, Joker 2 se place en dessous de la bande-annonce de Deadpool 3 avec ses 365 millions de vues. Il faut dire que le film est très attendu, notamment avec le retour de Hugh Jackman en tant que Wolverine. L’éternel rivalité entre Marvel et DC Comics tient donc toujours. Il faut toutefois préciser que le film avec Wade Wilson a profité d’une diffusion lors du Super Bowl, ce qui a largement boosté son audience.