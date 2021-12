Juno révèle de nouvelles images de Jupiter et des sons de sa lune Ganymède

Une équipe de chercheurs a partagé de nouvelles images époustouflantes de Jupiter et des audios dignes d’un film Alien.

La mission Juno de la NASA, qui a commencé son orbite autour de Jupiter en juillet 2016, a récemment effectué son 38e survol rapproché de la géante gazeuse. La mission a été prolongée plus tôt cette année, ajoutant un survol de la lune de Jupiter Ganymède en juin.

Deux des grandes tempêtes tournantes de Jupiter, capturées le 29 novembre – Crédits : NASA

Une équipe du Southwest Research Institute de San Antonio a partagé de nouvelles images de Jupiter qui ressemblent à des vues artistiques de l’atmosphère tourbillonnante de Jupiter.

Des similitudes entre la dynamique atmosphérique de Jupiter et les tourbillons dans les océans de la Terre

Ces images visuellement époustouflantes aident les scientifiques à mieux comprendre Jupiter et ses nombreux mystères. Des images de cyclones aux pôles de Jupiter ont intrigué Lia Siegelman, une scientifique travaillant avec l’équipe Juno qui étudie généralement les océans de la Terre. Elle a vu des similitudes entre la dynamique atmosphérique de Jupiter et les tourbillons dans les océans de la Terre.

Image d’une prolifération de phytoplancton dans la mer de Norvège (à gauche) comparée avec des nuages ​​turbulents dans l’atmosphère de Jupiter (à droite) – Crédits : ASA OBPG OB.DAAC

A voir aussi : L’atmosphère de Jupiter en 3D, la révélation de la Nasa

Les sons de Ganymède

Nous avons entendu les bruits du Soleil, nous avons même entendu les bruit de Mars. Maintenant, le vaisseau spatial de la NASA en orbite autour de la planète Jupiter nous apporte des sons qui ont été capturés lors du passage le plus récent de la planète.

Ganymède est la plus grande et la plus massive des lunes du système solaire. Elle a aussi quelque chose de très spécial : un bouclier protecteur, un peu comme celui de la Terre.

Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a publié vendredi la piste audio de 50 secondes, que vous pouvez écouter ci-dessous.

Le clip de l’audio de la lune a été créé par des ondes radio électriques et magnétiques produites par le champ magnétique de la planète et captées par l’instrument Waves du vaisseau spatial, conçu pour détecter ces ondes. Une fois envoyées sur Terre, ces données ont été converties en portée audio.

Transposer les données en fréquences audio n’est pas seulement pour le plaisir; c’est une manière différente d’accéder aux données et d’en faire l’expérience, ce qui peut à son tour aider à saisir des détails fins qui auraient autrement pu être négligés.

A lire aussi > NASA : La sonde Lucy en route vers Jupiter

« Cette bande originale est juste assez sauvage pour vous donner l’impression de chevaucher alors que Juno passe devant Ganymède pour la première fois en plus de deux décennies », a déclaré Bolton. « Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre le changement brusque vers des fréquences plus élevées vers le milieu de l’enregistrement, ce qui représente l’entrée dans une région différente de la magnétosphère de Ganymède. » A déclaré Scott Bolton, chercheur principal de Juno au Southwest Research Institute de San Antonio.

Source : Yahoo!