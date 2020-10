Justice League : les différences entre le Snyder Cut et la version originale

Le Snyder Cut de Justice League n’est pas encore sorti, mais son trailer donne déjà quelques indices sur les plus grandes différences entre cette nouvelle version et le film qui a tant déçu les fans de DC lors de sa sortie.

Il y a quelques semaines, HBO max dévoilait la première bande-annonce du Snyder Cut de Justice League. Dès les premières secondes du trailer, les fans de DC ont pu remarquer quelques différences majeures avec la version de Joss Whedon sortie au cinéma.

Darkseid dans le trailer du nouveau Justice League – Crédit : HBO max

La bande-annonce s’ouvre avec un plan sur une version jeune de Darkseid, qui devait être des principaux vilains de l’intrigue imaginée par Zack Snyder. Le fait que le personnage apparaisse dès le début du trailer indique sans doute que ce méchant représentera une des principales menaces dans la nouvelle version. On découvre également un Steppenwolf avec des effets spéciaux bien plus élégants et réussis que deux du méchant vu dans le Justice League de Whedon.

Plus de scènes avec Cyborg et Flash, et un Superman plus sombre

Les super-héros auront eux aussi droit à un meilleur traitement. En particulier Cyborg, que Snyder voulait placer au centre de son film et qui s’est retrouvé négligé par Whedon. Le trailer montre en effet toute l’importance que le personnage aura dans le Snyder Cut. On peut voir des scènes montrant sa vie d’avant, et plusieurs séquences avec son père, dont certaines apporteront certainement une dimension plus émotionnelle au personnage. Flash devrait lui aussi avoir droit à son moment d’émotion avec la scène dans laquelle il sauve Iris West. Cette séquence avait été à l’époque jetée à la poubelle par les studios.

L’autre grande révélation de ce trailer de Justice League est le costume noir de résurrection de Superman. Le héros passera en effet du côté obscur pour « se réconcilier avec son humanité », a annoncé Snyder. Longtemps teasé par le réalisateur et par l’acteur Henry Cavill, le costume sombre dans lequel l’homme d’acier revient à la vie sera donc bien au rendez-vous, grâce à la magie des effets spéciaux.

Cette première bande-annonce n’offre qu’un aperçu des changements que l’on découvrira dans le Snyder Cut. Le réalisateur a annoncé qu’aucune scène tournée par Whedon ne serait incluse dans son montage. Pour compléter sa version, Snyder va d’ailleurs bientôt tourner quelques nouvelles scènes avec plusieurs acteurs principaux du film. Les fans de DC auront donc bien droit à un tout nouveau film, qui on l’espère, leur fera oublier le Justice League sorti en salles.

