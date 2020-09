Snyder’s Cut de Justice League : Zack Snyder va tourner de nouvelles scènes avec les acteurs

Le magazine The Hollywoord Reporter révèle que le réalisateur Zack Snyder filmera de nouvelles séquences de Justice League le mois prochain. Il retrouvera à cette occasion toute une partie du casting du film.

Flash, Wonder Woman, Batman, Cyborg et Aquaman – Crédit : Warner Bros. / DC Entertainment

Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Wonder Woman) et Ray Fisher (Cyborg) retrouveront ainsi le chemin des studios pour la troisième fois. Après le départ précipité de Snyder en 2017, les acteurs de Justice League avaient effet dû tourner de toutes nouvelles scènes avec le réalisateur remplaçant Joss Whedon. Des reshoots qui ont conduit le film tout droit vers son échec critique. Cette fois, les acteurs, dont certains ont milité aux côtés des fans pour que sorte la Snyder’s Cut, sont sans doute plus enthousiastes à retourner sur les plateaux de tournage.

En témoigne d’ailleurs la présence de Ray Fisher. L’acteur est en effet en plein conflit avec les studios Warner Bros. qui produisent Justice League. La raison du litige est liée au rôle de Fisher dans le film The Flash, qui a été réduit de moitié dans les derniers scripts. Les avocats des deux parties n’ont toujours pas trouvé d’entente au sujet du salaire de l’acteur, mais ce dernier semble avoir mis cette affaire de côté pour le bien de la Justice League.

Justice League : les acteurs reviennent pour une semaine de tournage

Le sacrifice de Fisher sera de courte durée, puisque le tournage des nouvelles scènes ne prendra qu’une semaine. Mais le retour de ces quatre acteurs phares devant la caméra explique sans doute une partie du budget colossal de 30 millions de dollars alloués à la Snyder’s Cut. Initialement, le réalisateur avait en effet expliqué qu’il ne travaillerait que sur le montage. Il ajoutera notamment des scènes jetées à la poubelle par Warner Bros., et changera également les couleurs du film. Finalement, Zack Snyder semble disposer d’assez de budget pour s’offrir à nouveau les services d’une partie du casting. Les autres membres de la Justice League Jason Momoa (Aquaman) et Ezra Miller (The Flash), ne semblent cependant pas faire partie de ces nouvelles scènes.

Avec ces nouvelles scènes, la Snyder’s Cut atteindra les quatre heures. Cette nouvelle version de Justice League sera diffusée sous forme d’une mini-série de quatre épisodes qui sortiront début 2021 sur la plateforme HBO max.

Source : The Hollywood Reporter