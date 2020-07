Justice League : Superman doit passer du côté obscur, selon Zack Snyder

Un développement personnel nécessaire pour Clark Kent – Crédit : Warner Bros.

Severus Rogue, Dark Vador, L’Homme Sable (Spider-Man 2)… Nombreux sont les personnages, au cinéma, a avoir fait un tour du côté obscur, avant de revenir vers le bien. Clark Kent n’y a pas échappé dans Justice League, devenant alors « Evil Superman« . Un passage obligé pour le super-héros emblématique, selon Zack Snyder, qui bosse actuellement sur le nouveau montage du film qui sortira sur HBO Max en 2021. C’est ce que le cinéaste a confié lors d’une interview à propos de son futur film, très attendu par les fans de comics, au milieu d’autres à venir ces prochaines années.

« Le réconcilier avec son humanité »

C’est en interview pour Grace Randolph chez Beyond the Trailer que Snyder a évoqué cette humanité que doit retrouver Superman dans Justice League. Car pour le cinéaste, il ne s’agit pas de présenter un personnage attrayant aux fans, mais d’interroger sur le parcours personnel de Clark Kent depuis son introduction dans Man of Steel.

Est-ce que j’aime le méchant Superman ? Je ne suis pas sûr à 100% de ça. Mais j’adore l’idée d’un Superman qui explore son personnage. J’adore l’idée que Superman doit se réconcilier avec sa moralité, sa place sur Terre, sauver son histoire d’amour avec Lois, la façon dont ça l’affecte. La manière dont il se rapporte à l’humanité […] comme nous le faisons dans notre vie de tous les jours. Zack Snyder

Quant à son regard sur Superman, Zack Snyder avoue avoir un immense respect « pour son code moral« , faisant de lui son personnage DC Comics préféré. Un personnage qui, rappelons-le, atteindra son apogée dans le nouveau Justice League.

Et si Clark Kent est aussi attachant pour Zack Snyder, c’est car le héros fait face à des dilemmes moraux compréhensibles, poussant les fans à penser « Si j’étais Superman, je pourrais comprendre« . Superman reste, pour le cinéaste, un personnage « abstrait« .

Justice League signe son retour en 2021

Justice League reviendra sur HBO Max – Crédit : Warner Bros.

C’est en 2021 que Justice League, nouveau montage signé Zack Snyder et réclamé depuis trois ans par les fans, arrivera sur HBO Max, plate-forme de SVOD. Une sortie sans date précise, malgré de récentes rumeurs évoquant le début de l’année.

Pour ce nouveau montage, Zack Snyder a notamment revu la colorimétrie de certaines scènes, pensé un autre montage avec des scènes supplémentaires, d’autres retirées, de nouveaux effets spéciaux, etc. Le tout sera divisé en six parties pour un total de quatre heures !

