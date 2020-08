K2000, la série culte des années 80, bientôt adaptée au cinéma

La série K2000 va avoir droit à sa première adaptation cinématographique, plus de trente ans après sa diffusion à la télévision. Un film dédié aux aventures de Michael et KITT est en préparation.

Le chevalier solitaire Michael Knight et sa monture intelligente KITT seront bientôt de retour sur les écrans. Le magazine Deadline vient en effet d’annoncer qu’un film destiné au cinéma était actuellement en développement chez Spyglass Media Group.

Crédit : NBC

Cette adaptation de Knight Rider (titre en anglais de la série) sera écrite par TJ Fixman, ancien scénariste de jeu vidéo. Ce dernier a notamment travaillé sur Ratchet and Clank et Resistance: Fall of Man. Il a également signé les scripts de plusieurs longs-métrages, tels que Men Who Kill, avec Michael B. Jordan. La série sera produite par James Wan et sa société Atomic Monster. Wan a notamment produit The Conjuring 2 et Annabelle : La Maison du Mal, et écrit et réalisé le film DC Aquaman.

Un film K2000 des temps mordernes

Il s’agira de la première adaptation de K2000 pour le grand écran. Une série spin-off et deux films pour la télévision ont vu le jour dans les années 90, mais depuis, les projets de suite et reboot, dont le dernier date de 2017, ont tous été abandonnés. On ignore pour l’instant les détails de ce nouveau film. Deadline précise cependant que l’action se déroulera de nos jours et « conservera le ton contestataire » de la série originale.

En France, la série K2000 a été diffusée à partir de 1986 puis à nouveau au début des années 90. Plusieurs jeux vidéo et bandes dessinées dérivés du show ont été publiés. Plusieurs conférences « KnightCon » ont même été organisées. Le succès de K2000 est notamment dû au personnage de KITT, la voiture intelligente pleine de gadgets qui accompagne David Hasselhoff dans ses aventures. Les fans de la série auront certainement hâte de découvrir la version actuelle du célèbre bolide. Le film Knight Rider n’a pas encore de date de sortie officielle.

20 séries TV pour les vrais geeks

Source : Deadline