Kuiper, le nouveau réseau satellite d’Amazon, arrive en France : Starlink a-t-il un rival sérieux ?

L’Arcep autorise Kuiper, filiale d’Amazon, à lancer “trois satellites reliés à deux stations terrestres”

Une phase de bêta aura lieu fin 2024 pour un lancement en 2025

Il s’agit d’un concurrent très sérieux à Starlink, on parle d’un prix en dessous des 40 euros/mois

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse (Arcep), gendarme de télécoms, donne le feu vert à Amazon pour lancer ses satellites concurrents à Starlink. Un projet mené par Kuiper, une filiale de l’entreprise qui a reçu, comme le rapporte L’Informé, “six autorisations concernent trois satellites reliés à deux stations terrestres”.

Un lancement prévue pour l’année 2025

Starlink poursuit son petit bonhomme de chemin alors que les smartphones profitent du réseau mobile par satellite. Sauf que sous peu, l’entreprise dirigée par Elon Musk va faire face à Kuiper. La filiale d’Amazon dévoile son ambition de “fournir un accès Internet rapide, fiable et abordable” aux particuliers, entreprises et gouvernements. La société souhaite “accroître l’accès mondial à haut débit grâce à une constellation de 3326 satellites en orbite terrestre basse” dans des zones mal couvertes et des zones blanches.

L’autorisation accordée par l’Arcep est une bonne nouvelle pour Amazon qui va pouvoir tester son service dans l’Hexagone. Une phase de bêta aura lieu en fin d’année avant un lancement pour 2025. Quant au tarif, ce sera en dessous du prix de départ de 40 euros/mois de Starlink.

Quels sont les avantages de Kuiper ?

Les débuts de Kuiper en France représentent une bonne nouvelle puisque les consommateurs auront une autre option, Starlink ne sera plus le choix par défaut pour un réseau par satellite. Si la qualité est au rendez-vous, la filiale d’Amazon offrira des vitesses de connexion élevées et une faible latence pour améliorer l’expérience utilisateur. Le matériel s’annonce aussi facile à installer que celui de l’entreprise d’Elon Musk.

Sans oublier que si la phrase de bêta est un succès, Kuiper pourrait obtenir l’autorisation de lancer d’autres satellites et donc de booster la couverture et la capacité du service. Autre élément et pas des moindres, les catastrophes naturelles n’ont pas d’incidence sur la connexion contrairement aux infrastructures terrestres. En cas de problème majeur, les utilisateurs ont encore accès à Internet.