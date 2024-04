SFR : ils n’ont plus Internet depuis un an à cause d’un fil arraché par un tracteur

Ce couple n’a plus Internet depuis un an à cause d’un fil coupé par un tracteur et rien ne bouge malgré les relances. Il semblerait que SFR et différents acteurs se renvoient la balle pour ne pas payer les opérations. Leur quotidien est fortement impacté.

Un couple dans la Manche n’a plus Internet depuis un an à cause d’un fil sectionné par un tracteur

SFR et différents acteurs se renvoient la balle, refusant vraisemblablement de payer pour les travaux

Le couple est impacté tout comme leur fils qui a du mal à se rendre sur Parcoursups pour faire ses vœux

Le couple doit payer des forfaits téléphoniques coûteux et se contenter d’une box 4G

Il y a peu, nous vous parlions d’un abonné d’Orange qui paie des factures depuis 5 mois alors sa connexion est coupée. Aujourd’hui, une histoire un peu similaire est rapportée par nos confrères de Clubic et elle concerne SFR. Un couple installé dans la Manche n’a plus Internet depuis près d’un an à cause d’un fil coupé.

Un fil arraché par un tracteur, ils n’ont pas Internet depuis un an

Ces abonnés n’ont plus accès à la fibre optique et leur connexion se fait via une box 4G, ce qui n’est pas très pratique lorsque l’on a un abonnement pour bien mieux. Michèle et Emmanuel Marie ont beau solliciter SFR et différents acteurs, personne n’est en mesure de les aider. Ou du moins, personne n’en a envie. Une situation ubuesque qui prend son point de départ en mars 2023.

Pendant cette période, le poteau qui connecte le couple à Internet est endommagé, laissant un fil suspendu. Un tracteur passe par là et l’arrache, ce qui empire la situation, le 12 juin 2023. Depuis, il se trouve dans leur cour et rien n’est fait pour arranger la situation.

Personne ne semble vouloir payer les réparations

Pourtant, des techniciens étaient prévus pour résoudre la situation mais personne ne s’est présenté. Après plusieurs plaintes, SFR leur fournit une box 4G. Michèle et Emmanuel Marie ont beau relancer le FAI, rien ne bouge et les autres acteurs (comme Manche Fibre, qui s’occupe de la maintenance du réseau public en tant qu’initiative publique) n’assument pas les conséquences de ce poteau endommagé. Le problème principal, c’est que personne n’a l’air de vouloir payer pour ces réparations.

Plusieurs techniciens sont passés après les relances pour vérifier comment le poteau doit être réparé mais rien n’a été fait malgré ces rendez-vous. On parle de visites le 6 novembre 2023, le 16 janvier et 26 janvier 2024.

La situation impacte le couple à bien des égards. En plus d’absences au travail pour accueillir les techniciens, il leur faut souscrire à des abonnements téléphoniques qui alourdissent la facture. Les démarches en ligne sont très compliquées avec une connexion instable. Pire encore, leur fils a du mal à se rendre sur Parcoursup pour renseigner ses vœux. Bref, une situation totalement ubuesque qui dure depuis un an.

