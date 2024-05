Starlink : prix, débit, matériel, fonctionnement, tout savoir sur l’Internet haut débit par satellite

Le fournisseur d’accès à Internet par satellite Starlink est une filiale de l’entreprise de lancement spatial américaine SpaceX, détenue par l’homme d’affaires et multimilliardaire Elon Musk, propriétaire de Tesla, X (ex Twitter) et Neuralink. Avec une disponibilité dans pas moins de 60 pays à travers le monde, Starlink est le tout premier FAI à proposer un accès à Internet mondial. Le service n’est arrivé que depuis 2021 en France, mais connaît déjà un immense succès.

Starlink dispose du plus gros réseau satellitaire au monde, qui compte à l’heure actuelle plus de 6 000 satellites stationnés en orbite basse autour de la Terre ; soit un peu moins de la moitié que l’objectif de 12 000 satellites que s’est fixé l’entreprise. Grâce à cela, elle est à même de fournir une connexion stable et de qualité, avec des latences faibles, aux habitants de zones reculées qui ne peuvent pas accéder à une connexion Internet décente. À terme, elle a pour objectif de concurrencer la fibre optique en proposant des débits allant jusqu’à 1 Gbit/s.

L’entreprise propose par ailleurs le même service aux utilisateurs en mouvement, que cela soit sur terre, sur l’eau ou dans les airs. Actuellement, Starlink affiche des tarifs qui débutent à 40 € par mois pour les particuliers, et qui peuvent monter jusqu’à plusieurs milliers d’euros par mois pour les entreprises ; voire plusieurs centaines de milliers d’euros pour le secteur aérien. Prix, débit, matériel, fonctionnement, on vous explique tout ce qu’il y a à savoir sur ce FAI par satellite pas comme les autres.

💰 Quel est le prix des offres d’abonnement Starlink en France ?

L’entreprise américaine propose actuellement plusieurs abonnements sans engagement à destination de différents cœurs de cible :

Standard (Résidentiel) : 40 € par mois ;

; Mobile (Itinérance) : de 59 à 230 € par mois HT ;

; Priorité (Données prioritaires) : de 60 à 1 060 € par mois HT ;

; Priorité mobile (Maritime, urgence) : entre 287 € et 5 656 € par mois HT.

Il faut par ailleurs ajouter à chaque formule, le coût d’achat ou de la location du matériel nécessaire. Sachez qu’il est par ailleurs possible d’essayer Starlink gratuitement pendant 30 jours. En effet, vous pourrez demander un remboursement intégral si le service ne vous a pas convaincu.

📡 Quel est le prix du matériel Starlink ?

Comme nous le précisons plus haut, il est nécessaire de s’équiper d’un matériel spécifique en fonction de l’offre choisie, pour profiter des services de Starlink.

Le Kit Standard Motorisé

Habituellement proposé à 450 €, le Kit Standard Motorisé, requis avec les forfaits Standard et Mobile, est actuellement commercialisé à 225 € par la marque ; soit une remise de 50 %. En plus de cela, les frais d’expédition et de traitement sont gratuits. Le Kit contient l’antenne, le socle, le routeur et le câblage. Il est également possible de se procurer le Kit sur des sites tiers comme la Fnac, Darty, ou Boulanger. S’il était auparavant possible de louer le matériel, moyennant des frais mensuels de 10 € en plus de l’abonnement, Starlink a pour le moment retiré cette option. Il est donc désormais seulement possible d’acheter l’antenne.

Matériel Starlink Standard Motorisé

Il est par ailleurs possible d’opter pour plusieurs accessoires en option. Parmi eux, on distingue notamment l’adaptateur Tuyau (Pipe Adapter), conçu pour se fixer à n’importe quel poteau, dont le diamètre n’excède toutefois pas 64 mm. Ce dernier, proposé à 65 €, permet de fixer l’antenne Starlink en hauteur, si vous ne trouvez pas l’emplacement d’installation idéal avec une vue dégagée au sol.

Il est également possible de se procurer un support mural à 91 €, qui permet d’installer l’antenne sur un mur extérieur près du haut du pignon. Enfin, il est possible d’acquérir un câble Starlink de 45 m à 135 € dans le cas où vous auriez besoin d’une rallonge pour raccorder votre antenne à votre routeur. Les clients de l’offre Mobile peuvent quant à eux opter pour un adaptateur Ethernet. Proposé à 40 €, il permet quant à lui de se connecter en filaire au réseau, y compris depuis des appareils tiers et routeurs alternatifs. En effet, le routeur inclus dans le Kit Standard ne dispose d’aucun port Ethernet.

À noter que Starlink a récemment sorti un nouveau Kit, au design simplifié et non motorisé. Ce dernier présente également l’avantage d’offrir de meilleures performances, une prise en charge du Wi-Fi 6, ainsi qu’une meilleure résistance aux intempéries, en profitant d’un indice d’étanchéité IP67. Toutefois, ce Kit n’est actuellement pas commercialisé en France. Il n’est en effet proposé qu’aux clients américains pour le moment.

Le Kit Haute Performance

Les abonnés d’une offre Priorité ont le choix d’opter pour un Kit Standard motorisé à 450 €, ou un Kit Mobile Haute Performance. Ce dernier, proposé à 2 866,80 €, reste par ailleurs la seule option pour les abonnements Priorité Mobile. Il faut par ailleurs compte 56 € de frais d’expédition et de traitement.

L’antenne haute performance profite d’un champ de vision plus large et de capacités GPS améliorées. Ainsi et comme son nom l’indique, les performances de l’antenne sont bien meilleures puisqu’elle est en mesure de se connecter à plus de satellites. Les débits peuvent atteindre jusqu’à 220 Mbit/s même en pleine mer. Le Kit inclut également l’alimentation, le routeur et le support, en plus de l’antenne. On recense deux types d’antenne Haute Performance pour les clients itinérants ou sédentaires.

Antenne Haute Performance Starlink Antenne Haute Performance Mobile Starlink

Avant de passer à la suite, voici un bref comparatif des caractéristiques techniques des différentes antennes commercialisées par Starlink :

Kit Standard Kit Hautes Performances Kit Mobile Hautes Performances Antenne Réseau phasé électronique Réseau phasé électronique Réseau phasé électronique Orientation Automatique mécanisée Automatique mécanisée Fixe Indice de protection IP54 IP56 IP56 Capacité de fonte des neiges Jusqu’à 40 mm/heure (1,5 po/heure) Jusqu’à 75 mm/heure (3 po/heure) Jusqu’à 75 mm/heure (3 po/heure) Température de fonctionnement -30°C à 50°C (-22°F à 122°F) -30°C à 50°C (-22°F à 122°F) -30°C à 50°C (-22°F à 122°F) Champ de vision 100° 140° 140° Consommation électrique moyenne 50 à 75 W 110 à 150 W 110 à 150 W Indice de vent – – Capacité de survie : 280 km/h+ (174 mph+)

💁 Existe-t-il des aides de l’État pour financer un abonnement Starlink ?

Grâce au dispositif Cohésion Numérique des Territoires, qui vise à permettre aux Français qui ne peuvent pas profiter de la fibre d’accéder à une connexion Internet de qualité (en boucle locale radio, 4G fixe, ou satellite), il est effectivement possible d’obtenir une aide de l’État sous conditions. En effet, les particuliers et entreprises éligibles peuvent disposer d’un soutien financier de l’État sur le coût de l’équipement, de l’installation, ou encore de la mise en service de l’offre.

Le montant de cette aide peut varier en fonction de différents critères :

Jusqu’à 150 € pour les offres labellisées qui proposent du Bon Haut Débit dans les territoires ultramarins ;

pour les offres labellisées qui proposent du dans les territoires ultramarins ; Jusqu’à 300 € pour les offres labellisées proposant du Très Haut Débit ;

pour les offres labellisées proposant du ; Jusqu’à 600 € sous conditions de ressources. Les bénéficiaires de cette aide doivent bénéficier d’un des minima sociaux suivants : RSA, AAH, ASS, ADA, Minimum vieillesse, ASI, AV, RSO, ARA, AER-R, ou ARFS.

Vous devrez fournir une facture Starlink dans les 2 mois suivants votre souscription pour pouvoir bénéficier de l’aide. Nous vous invitons à consulter le site officiel du gouvernement afin de vous assurer que vous remplissez bien tous les critères d’éligibilité.

💻 Quels sont les débits proposés par Starlink ?

Actuellement, Starlink propose plusieurs types de débits à ses clients en fonction de l’offre souscrite et du matériel dont ils disposent.

Offre Matériel Débits descendants Débits montants Latence Résidentiel – Mobile Kit Standard Motorisé 260 Mbit/s 10 Mbit/s 50 ms Priorité Kit Haute Performance 40 – 220 Mbit/s 8 – 25 Mbit/s 25 – 60 ms Priorité Mobile Kit Haute Performance 40 – 220 Mbit/s 8 – 25 Mbit/s Moins de 99 ms

Les clients qui disposent d’une offre Résidentiel ou Mobile, et donc d’une antenne Standard, disposent de débits suffisants pour tous les usages, qu’il s’agisse de jeu en ligne, ou de streaming en 4K. Par ailleurs, les clients disposant d’une antenne Haute Performance bénéficient d’un accès prioritaire sur le réseau Starlink, ce qui leur garantit les meilleurs débits. De plus, ils bénéficient d’un tableau de bord spécial qui leur permet de tout gérer en un clin d’œil, ainsi que d’un accès prioritaire au service client. De quoi répondre pleinement aux exigences des professionnels. Toutefois, les données sont limitées à une certaine quantité tous les mois, en fonction de l’offre choisie.

🛜 Quelles sont les offres de Starlink ?

Afin de vous permettre de mieux comprendre ce qu’incluent les différentes offres de Starlink et à qui elles s’adressent, nous allons passer en revue leur contenu.

Offre Résidentiel (Standard)

Cette offre est destinée aux particuliers en résidence, justifiant d’un emplacement fixe. Elle inclut un accès illimité à Internet en haut débit et à faible latence, pour un tarif unique de 40 € par mois. Il faut ajouter à cela 225 € de frais pour l’achat du matériel nécessaire, ce qui ramène le premier mois à 265 €. Il s’agit de l’offre la plus accessible du FAI.

En ce qui concerne les débits, voici ce que vous pouvez espérer :

Descendants : jusqu’à 260 Mbit/s en France ;

en France ; Montants : 10 Mbit/s ;

; Latence : environ 50 ms.

Offre Priorité

Cette offre s’adresse quant à elle aux entreprises et utilisateurs disposant d’un emplacement fixe, qui consomment beaucoup de données. Cette dernière vous fait profiter, en plus des données standard illimitées, de données prioritaires qui octroient un accès à Internet encore plus performant qu’avec une offre Résidentiel.

En plus d’être prioritaires sur le réseau Starlink, les clients de l’offre Priorité bénéficient également d’une assistance 24h24 – 7j/7, ainsi que d’une adresse IP publique. Ils ont également la possibilité d’ajouter autant d’antennes que nécessaire pour couvrir leurs différents sites, même les plus reculés, tant qu’ils se trouvent dans la zone de couverture du FAI. Ils profitent par ailleurs d’un accès à un tableau de bord qui leur permet de gérer facilement les connexions à travers leurs différents sites.

En ce qui concerne les débits, voici ce que vous pouvez espérer :

Descendants : 40 – 220 Mbit/s ;

; Montants : 8 à 25 Mbit/s ;

; Latence : de 25 à 60 ms.

Starlink propose différentes formules pour répondre aux besoins de toutes les entreprises, quelles que soient leurs activités. En fonction de la formule souscrite, le client profite d’une enveloppe de données mensuelle plus ou moins conséquente. Une fois cette dernière épuisée, il est possible d’obtenir plus de données Priorité en supplément (par Go), ou de se servir des données standard, qui sont incluses en illimitées. Voici les offres et à qui elles s’adressent plus concrètement :

Formule À qui s’adresse-t-elle ? Quel est son prix ? 40 Go Pour la connectivité de sauvegarde et les petites entreprises 60 € par mois 1 To Pour les PME et les entreprises avec des besoins moyens en bande passante, par exemple avec 5 à 10 utilisateurs 216 € par mois 2 To Pour les entreprises de taille moyenne avec des besoins en bande passante au dessus de la moyenne, par exemple avec 10 à 20 utilisateurs 432 € par mois 6 To Pour les entreprises avec des besoins élevés en bande passante, par exemple avec plus de 20 utilisateurs 1 272 € par mois

Il faut ajouter à cela le coût du matériel (2 866,80 €), ainsi que les frais d’expédition et de traitement (56 €). La première facture s’élève ainsi à 2 922,80 €, sans compter le prix de l’abonnement.

Offre Mobile (ROAM)

L’offre ROAM s’adresse aux camping-cars, voyageurs et campeurs en déplacement. Elle comprend les données mobiles terrestres illimitées, et vous laisse la possibilité de suspendre le service à tout moment en fonction de vos besoins de déplacement. Vous disposez d’un accès à Internet en haut débit où que vous alliez pour travailler, jouer ou encore streamer à distance.

Concernant les débits, vous pouvez prétendre aux mêmes vitesses qu’avec une offre Résidentiel, étant donné que l’offre ROAM requiert un Kit Standard. Voici comment se présentent les différentes formules de l’offre :

Formule À qui s’adresse-t-elle ? Quel est son prix ? Mobile Régional Pour les camping-cars, les vans, campeurs et voyageurs sur tout le continent 59 € par mois Mobile Mondial Pour les voyageurs internationaux 230 € par mois

Il faut ajouter au prix de l’abonnement le coût du matériel (225 €).

Offres Priorité Mobile

Les offres Priorité Mobile s’adressent aux personnes et entreprises en mouvement dans le monde entier, que cela soit sur terre ou sur mer. Mobilité sur Terre est une offre en itinérance destinée aux personnes en déplacement qui nécessitent d’une connectivité performante, ainsi qu’aux entreprises dans le même cas, à l’instar des services d’urgence et de santé, les secteurs des transports routiers, trains, construction et énergie.

L’offre Maritime vise pour sa part le secteur maritime en s’adressant aux navires marchands, bateaux de pêche ou de recherche, ou encore aux navires de croisière. Les particuliers qui disposent d’un bateau peuvent également profiter d’une connexion Internet performante sur l’eau avec l’offre Bateaux.

Chaque offre inclut toutes les fonctionnalités du service Mobile Mondial, ainsi qu’une enveloppe de données prioritaires en mouvement sur terre ou sur l’eau, une assistance priorité, et les données mobiles terrestres illimitées une fois les données priorité épuisées. Elles se déclinent toutes en trois formules distinctes comprenant une enveloppe de données prioritaires plus ou moins généreuse.

Formule À qui s’adresse-t-elle ? Quel est son prix ? Priorité Mobile 50 Go Pour les applications haut débit, en mouvement, à travers le monde 287 € par mois Priorité Mobile 1 To Pour les utilisations essentielles en mouvement, comme les interventions d’urgence ou pour les navires disposant de petits équipages et souhaitant prendre en charge des applications cloud, des appels vidéo, mais aussi du streaming et du jeu en ligne 1 128 € par mois Priorité Mobile 5 To Pour les utilisations essentielles à bande passante élevée, comme les trains et les interventions d’urgence, ou pour les navires disposant d’équipages importants et souhaitant prendre en charge des applications d’entreprise, l’IoT, les appels vidéo et la diffusion en continu 5 656 € par mois

Il faut bien évidemment rajouter le coût du matériel au prix de la formule d’abonnement. Le Kit Haute Performance à 2 866,80 € est ici nécessaire. Comptez 56 € de frais d’expédition et de traitement supplémentaires, et vous obtenez une première facture à 2 922,80 €, hors formule d’abonnement.

Concernant les débits, voici ce dont il est possible de profiter :

Descendants : 40 – 220 Mbit/s ;

; Montants : 8 – 25 Mbit/s ;

; Latence : moins de 99 ms.

Offre Aviation

Starlink propose également une offre Aviation à partir de 2 000 $ par mois, avec un coût d’installation de 150 000 $. Cette offre fournit un accès Internet haut débit en déplacement n’importe où dans le monde et dispose des mêmes débits et niveau de latence que les offres Priorité Mobile.

L’offre Aviation s’adresse aussi bien aux compagnies aériennes, entreprises et gouvernements, qu’aux propriétaires de jet privé. Voici les différentes offres disponibles :

Formule À qui s’adresse-t-elle ? Quel est son prix ? Entreprise 20 Go* Pour les entreprises qui ont des besoins limités en data avec peu de voyages aériens 2 000 $ par mois Entreprise illimité Pour les entreprises avec des besoins élevés en data 10 000 $ par mois Gouvernement illimité Pour les avions gouvernementaux et de missions spéciales qui nécessitent de capacités réseau améliorées Les tarifs ne sont pas précisés (devis sur mesure) Commercial illimité Pour les compagnies aériennes qui nécessitent de meilleurs débits afin d’assurer les usages streaming pour leurs passagers Les tarifs ne sont pas précisés (devis sur mesure) *Possibilité de profiter de données supplémentaires facturées à 100 $/Go.

Direct to Cell : le prochain service mobile

Le FAI compte proposer d’ici cet été un nouveau service qui permettra d’accéder au réseau Internet par satellite directement depuis un smartphone LTE. Les premiers satellites capables de fournir le réseau sont déjà en orbite depuis le début de l’année. Le forfait Starlink Direct to Cell permettra d’accéder dans un premier temps aux messages texte, puis à la voix et aux données depuis n’importe quel smartphone Android ou iOS, comme le propose les opérateurs téléphoniques à l’heure actuelle. Starlink a par ailleurs annoncé qu’il sera possible de profiter de débits de 17 Mbit/s, comme sur un forfait 4G en somme.

Une fois son service déployé, Starlink deviendra le premier fournisseur de réseau mobile mondial, puisqu’il sera disponible dans tous les territoires. Où que vous soyez dans le monde, il sera possible de souscrire un forfait mobile pour profiter des appels, SMS et des données mobile. La connexion des appareils IoT est également au programme. Grâce à l’omniprésence du signal des satellites, il ne sera plus possible de tomber en panne de réseau, que vous soyez dans une zone reculée à la campagne, ou dans les eaux côtières. Il faudra toutefois se tourner pour cela vers les opérateurs qui proposent le service de Starlink, à l’instar de l’opérateur américain T-Mobile, qui fait partie des premiers à utiliser le réseau mobile satellitaire.

🌎 Où Starlink est-il disponible dans le monde ?

Le FAI par satellite a actuellement déployé son offre dans plus d’une soixantaine de pays à travers le monde. Le service est d’ores et déjà disponible dans la quasi-totalité de l’Europe, ainsi qu’en Amérique du Nord, en Australie et dans une bonne partie de l’Amérique du Sud. En revanche et comme le montre la carte ci-dessous, certaines zones comme l’Asie ou l’Afrique ne sont pas encore bien desservies pour le moment. Toutefois, beaucoup de ces zones devraient être vraisemblablement bientôt disponibles.

Cette année, Starlink a prévu de déployer son service en Turquie, en Jordanie, à Madagascar, en Mauritanie, au Sénégal, en Bolivie, mais aussi dans le reste de l’Indonésie, en Nouvelle Guinée, ou encore au Kazakhstan. En 2025, ce sera au tour du Cambodge, de l’Ouzbékistan, du Niger ou encore de la République Démocratique du Congo.

Déployé sur le territoire ukrainien depuis 2022, Starlink constitue par ailleurs une aide précieuse en ces temps de guerre. L’Ukraine est actuellement le seul pays sur liste d’attente. Si Starlink est disponible en Antarctique depuis 2022, le service ne devrait toutefois par arriver d’aussitôt en Chine, puisque le pays a désapprouvé son déploiement sur son territoire.

Pour s’abonner à Starlink, il vous suffit de suivre ces trois étapes :

Rendez-vous sur le site Starlink.com ;

Sélectionnez l’offre que vous souhaitez souscrire ;

Vérifiez votre éligibilité en renseignant votre adresse ;

Sélectionnez vos options, puis laissez vous guider.

L’abonnement commencera une fois que vous aurez installé et activé votre matériel.

L’installation de l’équipement Starlink s’effectue simplement en deux étapes. Il suffit en effet de brancher l’antenne au routeur, puis de la positionner vers le ciel. Vous pouvez utiliser le pied fourni par défaut, ou utiliser l’un des autres systèmes disponibles en option selon les besoins de votre configuration. Il faut savoir que l’équipement Starlink résiste au froid extrême, à la chaleur, à la grêle, au grésil, aux fortes pluies, ainsi qu’aux vents violents.

Afin de disposer de la meilleure qualité de signal possible, l’appareil doit être placé dans une zone où la vue du ciel est pleinement dégagée. Pour ce faire, il est recommandé de télécharger l’application Starlink, qui vous aidera à déterminer l’emplacement le plus approprié pour installer votre équipement.

Télécharger l’appli Starlink pour Android Télécharger l’appli Starlink pour iOS

Pour en savoir plus sur le contenu du Kit Standard, son installation et sa configuration, nous vous invitons à regarder la vidéo suivante, réalisée par Darty.

🛰️ En quoi Starlink diffère-t-il des autres FAI par satellite ?

Starlink est un FAI géré par l’entreprise SpaceX, qui justifie actuellement d’un réseau de plus de 6 000 satellites et antennes réceptrices à commande de phase, ou “phase array“, qui optimisent les communications en se servant des interférences radio. Ces derniers sont positionnés en orbite basse à environ 550 kilomètres de la Terre. Le réseau Starlink, dont le déploiement a débuté en 2019, est ainsi à même d’afficher des performances bien plus significatives que les solutions concurrentes à l’heure actuelle.

En effet, la plupart des fournisseurs de services Internet par satellite utilisent des satellites géostationnaires uniques qui orbitent à plus de 35 000 kilomètres de la Terre. De ce fait, le temps de transmission des données est beaucoup plus conséquent, et des latences de l’ordre de 600 ms rendent impossible les activités telles que le streaming, les jeux en ligne, ou les appels vidéo. En l’espace d’environ 240 millisecondes, le signal Starlink est à même d’effectuer 70 allers-retours entre les satellites et l’antenne, contre un seul pour les satellites géostationnaires.

Le but de l’entreprise d’Elon Musk est de pouvoir fournir au monde entier un accès à Internet en très haut débit. Si le projet de Starlink tient toutes ses promesses, les débits proposés à terme devraient atteindre une vitesse allant jusqu’à 1 Gbit/s, et des niveaux de latence ultra faible, de l’ordre d’environ 20 ms.

À l’heure actuelle, Starlink est encore loin de son objectif final puisque l’entreprise prévoit de déployer un total de 12 000 satellites, pour couvrir l’ensemble de la planète et proposer ces vitesses de connexion fulgurantes. Le FAI continue toutefois de déployer activement son réseau en lançant régulièrement des satellites avec la fusée réutilisable Falcon 9. Le problème c’est qu’elle ne peut en accueillir qu’une vingtaine par lancement.

Toutefois, lorsque le vaisseau Starship sera opérationnel, le déploiement promet d’être accéléré, car ce dernier pourra transporter 50 à 100 satellites par lancement. De quoi multiplier par deux ou par quatre la vitesse de déploiement de la constellation Starlink.

Grâce à l’expertise de SpaceX, l’entreprise a donc les moyens de concrétiser son but. L’entreprise n’hésite pas à désorbiter les satellites qu’elle juge obsolète, qui représentent un risque de défaillance, ou qui gêneraient les scientifiques. En plus de renforcer constamment sa constellation satellitaire, Starlink peut également procéder à des mises à jour fréquentes des ses appareils. Sa première génération de satellites a à ce propos été récemment remplacée par une V2 plus performante. Grâce à cette maintenance proactive, les débits ont nettement progressé en passant de 100 Mbit/s il y a quelques temps, à désormais 260 Mbit/s pour les particuliers.

Les satellites de la firme reposent actuellement sur des technologies de pointe comme la communication laser, la propulsion ionique par krypton, ou encore le système d’évitement autonome des obstacles. Par ailleurs, à l’occasion du Congrès international d’astronautique 2023, Elon Musk a déclaré qu’il prévoyait de déployer les satellites Starlink V3 d’ici 2024. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il brade actuellement le prix de son matériel, afin d’écouler les stocks plus rapidement. Les débits, la latence et la stabilité de la connexion seront donc encore prochainement améliorés.

Il semble ainsi difficile de rivaliser avec une entreprise comme Starlink, sachant qu’elle est actuellement la seule au monde à pouvoir lancer autant de satellites. En effet, ni Virgin Orbit, ni Orange et son service NordNet, ni même Amazon, ne sont en mesure de rivaliser avec la firme d’Elon Musk à l’heure où nous écrivons ces lignes. En passant de 100 000 utilisateurs en 2021, à plus de 2 millions d’abonnés à travers le monde aujourd’hui, l’entreprise est bien lancée et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin au vu de sa marge de progression exponentielle.

