The Batman : des photos dévoilent l’impressionnante Batcave de Bruce Wayne

Le tournage de The Batman se poursuit à Londres, et les photos continuent de fuiter. Certaines révèlent des indices sur l’intrigue, et d’autres dévoilent un peu plus l’atmosphère du film. Cette semaine, le Daily Mail publie des photos aériennes des plateaux sur lesquels la production a construit d’impressionnants décors, avec entre autres, une immense Batcave.

La Batcave aperçue dans la bande-annonce – Crédit : Warner Bros.

Le QG de Batman semble situé sous une falaise, dont la surface est recouverte d’arbres, ce qui à l’écran, devrait donner l’impression d’une paroi très haute et très vaste. L’extérieur de la Batcave est entourée d’étendues d’eau. Une large entrée a été creusée sur la paroi de la falaise. Le tout est protégé par de nombreuses barrières de sécurité.

Cette Batcave cachée dans la nature semble très différente de celle que l’on avait imaginée en regardant la première bande-annonce du film. Celle-ci laissait en effet penser que le repaire du justicier de Gotham se trouvait plutôt dans une ancienne gare ou un ancien entrepôt de trains. On y voyait en effet des rails sur le sol, et des panneaux rappelant ce type de lieu. Les fans ont alors pensé que Matt Reeves proposerait une toute nouvelle vision de la Batcave. La caverne semblait également plus étroite, ce qui aurait pu coller avec le fait que The Batman suit le justicier au début de sa carrière.

The Batman aura-t-il plusieurs Batcaves ?

Mais ces nouvelles photos indiquent tout le contraire. Il semblerait que la Batcave du film de Matt Reeves soit à nouveau très vaste et cachée sur la propriété du Manoir Wayne, dans un décor naturel. Pourtant, l’endroit dans lequel on découvre le Batman de Robert Pattinson dans la bande-annonce semble bien être sa base. Cela pourrait-il donc signifier que l’homme chauve-souris aura plusieurs repaires ? Il faudra sans doute attendre le prochain trailer pour le savoir.

D’autres photos des plateaux de tournage de The Batman dévoilent également des bâtiments détruits, qui laissent imaginer que Gotham sera victime de plusieurs explosions. On a pu aussi découvrir le quartier du Pingouin, incarné dans le film par Colin Farrell. Ainsi qu’une étrange structure de glace ressemblant à une patinoire.

Malgré les mesures de confinement prises par le gouvernement britannique, le tournage de The Batman ne semble pas avoir été perturbé. Le film sortira cependant avec près d’un an de retard. Sa sortie est désormais prévue pour mars 2022.

