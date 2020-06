La Batmobile répliquée en cristal Swarovski pour 600 dollars

Une Batmobile en cristal Swarovski pour 600 dollars, est-ce possible ? Si elle fait moins de 15 cm de long, oui. Découvrez la nouvelle création inédite de la maison autrichienne. Une figurine collector parfaite pour décorer votre bureau, mais attention à ne pas jouer avec !

Crédit : Swarovski

Swarovski n’est pas seulement connu pour ses bijoux en cristal qui permettent de se faire plaisir ou faire plaisir à petit prix. Vous avez peut-être même offert un joli cadeau scintillant à l’occasion de la Fête des mères dimanche dernier. La maison autrichienne s’est aussi spécialisée dans les objets décoratifs : personnages, décorations de Noël, Disney, etc. Le dernier en date est une réplique de la Batmobile confectionnée avec des cristaux Swarovski noirs. Une idée cadeau pour la Fête des pères qui approche à grands pas ?

Cette réplique miniature s’adresse aux fans de DC et de cristaux

La réplique de la Batmobile est « confectionnée avec des cristaux Swarovski noir Jet affichant 473 facettes ». Sa taille modeste de 14,9 cm de longueur pour 6 cm de large et 3,4 cm de hauteur en fait un objet décoratif parfait pour les collectionneurs et les passionnés du Chevalier Noir. Attention d’ailleurs, il faut résister à l’envie de la faire rouler. Une seule petite chute pourrait lui être fatale.

De plus, Swarovski précise bien que la Batmobile ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans. Pour vous l’offrir ou l’offrir à quelqu’un si vous êtes très généreux, il vous faudra débourser exactement 599 dollars. La boutique en ligne française l’a dans son catalogue, mais elle n’est pour le moment pas disponible à l’achat. Il y a aussi le set complet qui comprend une réplique de Batman en plus de la Batmobile. Le super-héros est également vendu à part pour 599 dollars.

Le set complet à 1 050 dollars / Swarovski

Enfin, cette Batmobile n’est pas la seule réplique de la voiture du super-héros confectionnée par Swarovski. Il y a aussi une édition limitée à 200 exemplaires dans le monde. Bien entendu, il faut prévoir un budget plus conséquent pour l’obtenir. Elle n’est en ce moment vendue que sur le site américain pour la somme de 11 500 dollars. À ce prix-là, elle fait toujours 14 cm de long, mais elle est encore plus scintillante grâce à ses 16 000 cristaux individuels.

La Batmobile en édition limitée à 11 500 dollars / Swarovski

