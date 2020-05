Batmobile : Warner diffuse gratuitement un documentaire sur les voitures de Batman

Fan de Batman et belles voitures, réjouissez-vous. Le studio Warner Bros vient de mettre en ligne un documentaire retraçant l’histoire de la Batmobile, l’un des véhicules les plus célèbres du cinéma. Une heure de bonheur vous attend.

Crédits : Warner Bros

Lorsque l’on pense aux voitures les plus iconiques offertes par l’industrie cinématographique au fil des années, on pense à la Delorean DMC-12 de Retour vers le Futur, qui devrait être produite à nouveau, à Ecto-1 le corbillard transformé pour SOS Fantômes, il sera même présent dans le prochain film, à Christine la voiture tueuse de Stephen King ou encore à la Coccinelle. Évidemment, la Batmobile a sa place au panthéon des voitures de cinéma les plus célèbres. Une réplique a même servi au Mexique à demander au gens de respecter le confinement dû à la pandémie de Covid-19.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Batmobile

Elle accompagne l’Homme Chauve-Souris depuis ses débuts en comics et l’a suivi à la télévision puis au cinéma, changeant régulièrement d’apparence tout en gardant ce look unique, agressif et sombre. La Batmobile est née en mai 1939 dans le volume 27 de Detective Comics. Depuis, elle aide Batman dans chacune de ses aventures, souvent comme élément central du film ou de la série. Le documentaire revient sur les différentes versions, leur naissance, leur construction, interviews à l’appui. Un excellent reportage que l’on ne peut que conseiller.

Il existe un très grand nombre de modèles différents, mais si l’on devait n’en garder que 3, on choisirait probablement la Batmobile de 1966 dans le film et les séries avec Adam West. Basée sur une Lincoln Futura de 1955, on se souvient des bandes rouges sur sa peinture noire, de son réacteur fusée et bien sûr de son parebrise en double demi-cercle. Ensuite vient celle décadente des films de Tim Burton en 1989 et 1992 avec son réacteur d’avion en position de moteur avant.

Enfin, avec son look résolument militaire, on trouve la Tumbler de Batman Begins en 2005 et The Dark Knight en 2008. Plus proche du char d’assaut que de la voiture chauve-souris, elle a laissé sa place à une nouvelle Batmobile dans Batman v Superman : L’Aube de la justice sorti en 2016. On attend maintenant la sortie le 1er octobre 2021 de The Batman avec Robert Pattinson et sa Batmobile façon musclecar des années 70 et dans lequel le Pingouin ne fera que quelques apparitions.

Source : Warner Bros