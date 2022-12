La bonne adresse de YggTorrent, Elon Musk doublé par Arnault, une coûteuse fête dans le métavers, c’est le récap’ !

Le site de téléchargement YggTorrent est accessible via une nouvelle adresse. Elon Musk a été dépassé par Bernard Arnault sur le trône des plus grosses fortunes. La fête de l’UE dans le métavers est un fiasco. Place au récap’ !

YggTorrent : sa nouvelle URL est connue

Régulièrement bloqué par les FAI et Google, YggTorrent est désormais accessible via une nouvelle URL. Une pratique courante qui permet aux administrateurs de contourner les blocages. Et aux utilisateurs de remettre la main sur les torrents de leur choix.

Comment accéder à YggTorrent ? © Tom’s Guide

Elon Musk privé de son titre

La bataille fait rage entre les milliardaires. Et Elon Musk a été supplanté par Bernard Arnault sur le podium des plus grosses fortunes. Le Français a bénéficié du bond des résultats de LVMH et de la chute du titre Tesla.

Une fête ratée dans le métavers

Afin de promouvoir son programme Global Gateway, la Commission européenne a organisé une fête dans le métavers. Et malgré un investissement de 387 000 euros, les fêtards pouvaient se compter sur les doigts d’une main.

