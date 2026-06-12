GTA 6 : un acteur de Red Dead Redemption 2 officialise sa présence dans le jeu

Alors que Rockstar reste discret sur le casting de GTA 6, un acteur de Red Dead Redemption 2 vient de confirmer qu’il avait également un petit rôle dans le futur blockbuster.

Un premier acteur confirmé pour GTA 6 © Rockstar

Alors que la sortie de GTA 6 se rapproche, Rockstar n’a toujours pas dévoilé l’identité des acteurs qui se cachent derrière les personnages. L’un d’entre eux vient toutefois de vendre la mèche. Lors d’un récent live TikTok, l’acteur américain Jim Santangeli, bien connu des fans de Rockstar, a révélé qu’il avait hérité d’“un petit rôle” dans GTA 6. Il s’agit du premier acteur confirmé pour le futur blockbuster.

Après Red Dead Redemption 2, Jim Santangeli apparaîtra dans GTA 6

Le comédien avait déjà collaboré avec le studio par le passé, notamment dans GTA 4 et surtout dans Red Dead Redemption 2 où il incarne Simon Pearson, alias M. Pearson, qui n’est autre que le cuisinier et le boucher du gang Van der Linde. Il sera également de la partie dans le nouveau Grand Theft Auto. Son rôle étant mineur, il pourrait s’agir d’une simple apparition ou d’une participation ponctuelle à une mission.

Pour l’heure, impossible d’en savoir plus, Santangeli étant vraisemblablement tenu par un accord de confidentialité très strict. Le studio a l’habitude de faire appel aux mêmes comédiens d’un jeu à l’autre, notamment pour les rôles secondaires. Ned Luke, connu pour avoir prêté ses traits et sa voix à Michael De Santa dans GTA V, était ainsi apparu brièvement dans Red Dead Redemption 2.

De son côté, Benjamin Byron Davis, l’interprète de Dutch dans les deux Red Dead Redemption, avait participé à L.A. Noire. Il ne serait donc pas surprenant de voir plusieurs visages familiers des précédents jeux dans Grand Theft Auto VI. Le mystère devrait s’éclaircir dans les semaines et les mois à venir, notamment à l’occasion de la diffusion de la troisième bande-annonce du jeu, attendue cet été.

Pour rappel, GTA 6 sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S le 19 novembre 2026. Le lancement de la campagne marketing est imminent.