Red Dead Redemption 2 : ce mod indispensable va prolonger votre aventure

Vous pensiez avoir fait le tour de Red Dead Redemption 2 ? Grâce à ce mod, vous allez pouvoir prolonger le plaisir en accédant à de nouveaux évènements qui se déclencheront aléatoirement sur la carte.

Red Dead Redemption 2 est un jeu fascinant qui continue d’occuper bon nombre de joueurs. Sur PC, il est possible d’installer des mods qui vous permettront notamment d’explorer le Mexique ou de changer un élément central de l’histoire. C’est un bon moyen de prolonger l’aventure sur votre titre fétiche alors qu’un potentiel troisième opus est encore loin d’être dans les cartons de Rockstar.

Comment ajouter de nouveaux évènements aléatoires dans Red Dead Redemption 2 ?

Nous attirons votre attention aujourd’hui sur “Random Events Mod” que vous pouvez télécharger ici. Ce mod ajoutera des rencontres aléatoires pendant votre exploration de la carte. Voici quelques exemples d’évènements impromptus qui pourront survenir :

Un puma surgit des fourrés.

Un attelage de chevaux affolés dévale le sentier en entraînant une charrette hors de contrôle.

Une bande de hors-la-loi pend un malheureux à un arbre.

Des ivrognes se battent près des villages une fois la nuit tombée.

Des chasseurs de primes et leurs chiens viennent vous attaquer.

“Les événements se déclenchent d’eux-mêmes au fil de votre exploration, chacun étant annoncé par une discrète ligne à l’écran et un petit point sur la mini-carte (comme dans le jeu de base), vous permettant ainsi de choisir d’intervenir ou de poursuivre votre chemin”, précise le créateur du mod. De quoi vous offrir de nouvelles aventures sans contrainte.

Un menu vous permettra d’activer ou de désactiver les évènements, d’ajuster leur fréquence d’apparition ou encore de paramétrer les points clignotants sur la mini-carte. Alors que Rockstar se concentre actuellement sur GTA 6, ces mods gratuits restent la meilleure manière de découvrir du contenu inédit pour les joueurs PC de Red Dead Redemption 2 qui souhaitent enrichir leur expérience de jeu.