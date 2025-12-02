Red Dead Redemption devient gratuit pour de nombreux joueurs, voici qui peut en profiter

C’est le moment de (re)jouer à Red Dead Redemption ! Le chef d’œuvre de Rockstar se décline en version remastérisée gratuite pour les joueurs ayant déjà acheté le titre sur les anciennes consoles. Le jeu s’invite également dans le catalogue du PS Plus Extra et dans la ludothèque de Netflix.

Nombre de joueurs ont arpenté avec délice l’ouest hostile de Red Dead Redemption. Dans la peau du téméraire John Marston, ils ont titillé la gâchette avec sang froid, exploré des contrées sauvages, déniché des trésors et pisté les anciens acolytes de notre héros balafré. Bien des années après sa sortie, ce classique est enfin disponible nativement sur PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2. Une refonte attendue depuis très longtemps.

Et bonne nouvelle, cette version remastérisée est gratuite pour les joueurs possédant déjà les versions PS4, Switch et Xbox One (version numérique) du jeu. Votre progression sera transférée sur la nouvelle mouture et vous pourrez également vous frotter au DLC horrifique Undead Nightmare. Voici les améliorations apportées par Rockstar :

Sur PS5 et Xbox Series X/S : débit fluide à 60 images par seconde, qualité d’image peaufinée, prise en charge du HDR et de résolutions jusqu’à 4K.

: débit fluide à 60 images par seconde, qualité d’image peaufinée, prise en charge du HDR et de résolutions jusqu’à 4K. Sur Switch 2 : prise en charge du DLSS, du HDR, des commandes à la souris et d’une fréquence fluide de 60 images par seconde en haute résolution.

Red Dead Redemption arrive aussi sur le PS Plus Extra et Netflix

Si vous êtes abonné au PS Plus Extra, vous pouvez mettre la main sur la version PS5 de RDR1 qui se trouve désormais dans le catalogue. Un bon moyen de démarrer l’aventure sans avoir à payer le prix fort. Par ailleurs, notez que la version mobile du titre (iOS et Android) est disponible gratuitement dès ce mardi sur Netflix Games, avec évidemment des commandes adaptées aux smartphones. Pour rappel, tous les abonnés au N rouge ont accès au catalogue de jeux mobiles.

Vous cochez l’une de ces cases ? C’est l’occasion idoine de (re)découvrir l’un des meilleurs jeux de tous les temps sans vous ruiner. Et si vous n’êtes pas rassasiés après ça, on vous rappelle que Red Dead Redemption 2 aura bientôt droit à un mod colossal permettant d’explorer le Mexique et de lancer de nouvelles missions.