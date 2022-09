GTA 6 : la carte serait deux fois plus grande que dans GTA 5

Après la fuite d’ampleur de GTA 6, certains joueurs se sont empressés d’éplucher les vidéos dévoilées. Et en scrutant des petits détails, ils en ont conclu que la carte du jeu serait deux fois plus grande que celle de GTA 5.

La communauté attendait patiemment des nouvelles du futur blockbuster de Rockstar. Mais un pirate a grillé la politesse à l’éditeur en dévoilant 50 vidéos de gameplay issues de la version alpha de GTA 6. Une immense déception pour Rockstar qui a tout de même précisé que le développement du jeu « se poursuivra comme prévu ». En attendant, ces séquences ont permis de confirmer pas mal d’informations sur le jeu.

À commencer par la présence d’un personnage jouable féminin et d’un retour à Vice City. À ce propos, des artères emblématiques comme Ocean Drive et Washington Beach ont notamment été repérées sur les panneaux de signalisation. Qui plus est, une rame de métro est affublée de l’inscription « Vice City Metro ». On peut également observer une voiture de police appartenant à la Vice City Police Department.

GTA 6 : une carte gigantesque à prévoir ?

Seule une partie de la carte est explorée dans les vidéos en fuite. Mais cela n’empêche pas les fans aux yeux d’aigle de faire des suppositions intéressantes. En se basant sur les coordonnées de joueurs affichées (destinées aux développeurs), certains ont tenté de se faire une idée de l’étendue de la carte. L’une des coordonnées affiche « -7191 » pour désigner l’emplacement du joueur. Si Vice City n’est pas un rectangle parfait, il est probable que le carte entière soit construite dans une grille rectangulaire.

Voici ce qu’en déduit le Redditor Jumbo04 : « S’il y a un -7191, je suppose qu’il y aura aussi un +7191 ». Par conséquent, « nous pourrions avoir une carte de 14,382 x 14,382 unités, si nous supposons que la coordonnée 0,0 sera le centre de la carte. J’ai bien observé les coordonnées lorsque le personnage se déplaçait et il semble qu’une unité de coordonnées estime environ un mètre. Si la coordonnée 0,0 se trouvait au milieu de la carte, cela pourrait signifier que la surface totale pourrait être d’environ 206,8 km² ».

À titre de comparaison, Jumbo04 estime la carte de GTA 5 à environ 80 km². Soit le même nombre avancé par la chaîne YouTube MetaBallStudios dans sa vidéo comparant les tailles de cartes de plusieurs jeux en monde ouvert.

Après la déception de ce gros fake de carte dévoilé en mai dernier, ces spéculations consistantes sont évidemment bienvenues. Si elles s’avèrent vraies, la carte de Vice City version GTA 6 serait plus de deux fois plus grande que la carte de Los Santos dans GTA 5 (si l’eau et la campagnes sont aussi prises en compte).

