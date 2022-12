La Chine n’est plus l’usine du monde, voici qui tente de la remplacer 

Après plus de 40 ans de règne, la Chine perd sa couronne d’« usine du Monde ». En effet, les entreprises délocalisent de plus en plus leurs chaînes de production en dehors du pays. D’autres pays asiatiques souhaitent prendre sa place. La première explication permettant de comprendre ce changement opérationnel remonte à 2018. L’ancien président américain Donald Trump avait alors pris différentes décisions politiques pour enrayer les importations chinoises aux Etats-Unis. Cette « guerre commerciale » entre les deux pays – sur fond de dispute politique et diplomatique – s’était alors soldée par une baisse massive des investissements étrangers et notamment américains, par peur de ne plus pouvoir importer certaines marchandises. Ce premier revers pour les autorités chinoises avait alors montré que le système chinois, était loin d’être intouchable.

La Chine n’est plus l’Usine du monde. L’Inde tente de la remplacer. © Pixabay

Plus récemment, ce sont les politiques zéro-covid qui ont atteint profondément l’organisation industrielle de la Chine. Plus qu’un grain de sable dans l’engrenage, ces mesures strictes pour lutter contre la propagation du Covid ont même – fait extrêmement rare en Chine – provoqué une rébellion d’une partie des ouvriers du pays. Si outre-Atlantique ces évènements se sont soldés notamment par une pénurie d’iPhone, en Chine, c’est toute la structure et la réputation industrielle du pays qui a volé en éclat. Pour la première fois en près d’un demi-siècle, il est devenu risqué de produire dans le pays.

L’Inde veut prendre la place de la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie et le Bangladesh ont leur mot dire

Face à cet effondrement partiel de la production chinoise (qui reste cependant jusqu’à présent, la principale puissance productive du monde), d’autres pays veulent jouer les premiers rôles. Parmi eux l’Inde et sa population jeune et en augmentation. Apple par exemple a déjà déplacé une partie de sa production d’iPhone dans ce pays qui devrait devenir en 2023, le pays le plus peuplé du monde. Les autorités indiennes réussissent déjà d’attirer en masse les investissements étrangers (record battu en 2022 avec 83,6 milliards de dollar investis).

Enfin, d’autres puissances asiatiques tentent également de séduire les entreprises occidentales. Avec une main d’œuvre pas cher et efficace le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie et le Bangladesh s’installent également petit à petit comme puissance commerciales significatives pour le reste du monde. Apple, Samsung, Nike, Adidas et bien d’autres encore fabriquent déjà une partie de leurs productions dans ces pays.

