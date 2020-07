La dernière Tesla Roadster assemblée est en vente pour 1,5 million de dollars

Crédit : CAR FOR YOU

La Tesla Roadster est une voiture mythique, et pas seulement parce qu’elle a été envoyée dans l’Espace à bord de la Falcon Heavy. C’est la toute première voiture de Tesla, celle qui l’a propulsé à la position qu’il occupe désormais dans le monde même si une récente étude américaine l’a étonnamment classé en tant que marque auto la moins fiable. De plus, la Roadster est souvent considérée comme étant à l’origine de la révolution électrique automobile. Cela ne lui confère pas automatiquement les requis d’une voiture de collection, mais presque. La quantité de production joue également un rôle important. Seulement 2 500 Tesla Roadster ont été assemblées entre 2008 et 2012.

La Tesla Roadster VIN 2500 est en excellente qualité, mais à un prix exorbitant

En jetant un coup d’œil aux sites de vente de voitures d’occasion, les quelques annonces de Tesla Roadster se situent aux alentours de 70 000 dollars, voire même 50 000 dollars pour la moins chère. La différence de prix entre ces modèles et la Tesla suisse en vente est donc énorme.

L’annonce de la Tesla Roadster VIN 2500 a été postée sur le site CAR FOR YOU au prix de 1,39 millions de francs suisses. Cela équivaut à environ 1,5 million de dollars soit 1,3 million d’euros. Avec seulement 200 kilomètres au compteur, elle est en parfaite condition. C’est probablement la Tesla Roadster la mieux conservée jusqu’à présent. Elle n’a jamais été immatriculée et elle se repose à l’abri des intempéries sur des coussins.

Crédit : CAR FOR YOU

Comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, la batterie a été signée par des membres de l’équipe Tesla puisque c’était leur dernière voiture à être assemblée. Bien entendu, le propriétaire l’a très bien entretenu au fil des années. La batterie n’a pas été délaissée comme certains pourraient craindre, mais maintenue au niveau idéal. Si cette Roadster se vend au prix demandé, ce serait la toute première Tesla de collection.

Crédit : CAR FOR YOU

Pour rappel, le nouveau modèle de la Roadster ne sortira finalement pas en 2020. Il est attendu pour 2022 voire même 2023 afin de laisser la priorité au Model Y et au Cybertruck. La Tesla Roadster édition SpaceX équipée de 10 propulseurs à gaz froid et limitée à seulement quelques exemplaires n’a pas encore de date de sortie.

Source : The Drive