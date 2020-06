Tesla est la marque auto la moins fiable, selon une étude américaine

Le constructeur automobile Tesla a été classé dernier pour la fiabilité dans une enquête américaine menée auprès de plus de 87 000 acheteurs et locataires de voitures neuves.

L’étude J.D. Power US Initial Quality Study, qui évalue les problèmes rencontrés au cours des trois premiers mois de détention, a inclus Tesla pour la première fois en 2020. Elle a toutefois été séparée des autres marques, car la société fondée par Elon Musk n’aurait pas permis que ses clients soient interrogés dans 15 des 50 États américains, ce qui signifie qu’elle ne répondait pas aux critères d’éligibilité de l’étude.

En revanche, dans les 35 États où les propriétaires de Tesla ont été interrogés, elle a obtenu de mauvais résultats. L’étude évalue les voitures en fonction du nombre de problèmes par cent voitures (PP100), ce qui signifie que plus le score d’un constructeur automobile est bas, meilleure est la qualité de construction initiale de ses voitures (selon ses clients).



Dodge et Kia ont obtenu les meilleurs résultats, avec 136 problèmes pour 100 voitures – aucune marque n’a obtenu un score inférieur à 100. Elles étaient suivies, pour la plupart, par les marques américaines : Chevrolet et Ram (141), Genesis (142), Mitsubishi (148), Buick (150) et GMC (151). Le top 10 est complété par des constructeurs automobiles plus connus des Européens : Volkswagen (152) et Hyundai (153).

Des résultats étonnants

Les résultats de JD Power sont surprenants dans la mesure où Tesla a toujours obtenu de bons résultats dans les autres tests de fiabilité. On se demande si ce ne sont pas les défauts du Model Y qui sont venus plomber les résultats.

Certains autres modèles des constructeurs automobiles américains ont obtenu de très bons résultats : la Chevrolet Sonic a été élue meilleure petite voiture, la Chevrolet Malibu meilleure voiture intermédiaire, la Ford Mustang meilleure voiture sportive intermédiaire, la Cadillac CT5 meilleure voiture intermédiaire de luxe et la Cadillac CT6 meilleure voiture intermédiaire supérieure de luxe. Les voitures américaines ont gagné dans cinq des onze catégories et la Sonic s’est avérée être le modèle de qualité initiale le plus élevé dans l’ensemble.

