Le Tesla Roadster 2020 ne sortira pas en 2020, Elon Musk privilégie le Cybertruck et le Semi

Considérant le peu de communication de Tesla autour du nouveau Roadster, il semblait évident qu’il n’allait pas sortir cette année. Elon Musk vient de le confirmer, celui-ci mettant la priorité sur le Cybertruck et le Semi.

Crédits : Tesla x Tom’s Guide

Le Roadster 2020 devra se trouver un nouveau surnom. 2020 ne sera pas son année. Dans le guide des voitures électriques les plus rapides au monde, nous l’avions déjà renommé Roadster 2021, mais d’après les nouvelles déclarations d’Elon Musk, les acheteurs potentiels devront probablement patienter plus encore.

Une interview de 2h pour revenir sur tous les sujets chauds

C’est dans un entretien accordé à Joe Rogan qu’Elon Musk est revenu sur la date de sortie du nouveau Roadster. On se souvient encore de son premier passage dans l’émission en septembre 2018 lorsque l’animateur lui avait fait fumer du cannabis, ce qui en plus de faire grand bruit dans la presse avait déclenché une enquête de la NASA sur SpaceX. Le podcast de Joe Rogan est très écouté et regardé, c’est un passage obligé pour de nombreuses personnalités aux États-Unis.

Invité pour parler de nombreux sujets, mais particulièrement de ses récents propos au sujet du confinement qu’il avait qualifié de fasciste et sur la naissance de son fils dont le nom est inspiré de l’avion furtif Lockheed A-12, l’animateur lui a tout de même posé des questions en lien avec les projets de ses différentes entreprises. L’une d’entre elles était à propos de la date de sortie du nouveau Roadster. Elon Musk a répondu qu’il ne pouvait donner de date, car d’autres projets avaient la priorité.

Le nouveau Roadster repoussé à 2022 voire 2023 ?

Parmi ceux-ci la construction de la Gigafactory de Berlin occupe le haut du pavé. Nécessaire à la production des SUV Model Y pour l’Europe, elle est une pièce importante pour l’avenir de Tesla et ses revenus financiers mais les travaux ne cessent d’être retardés. Le Cybertruck aussi a la priorité sur le Roadster. Or le pickup ne devrait voir sa production lancée que fin 2021 pour les premiers modèles et fin 2022 pour les autres, comme cela avait été annoncé durant la présentation officielle. Il se pourrait donc que le Roadster attende 2022 voire 2023.

En fait, un nouveau véhicule électrique luxueux ne faisait pas partie des projets originaux de Musk pour Tesla, le fameux « Master Plan ». D’après sa seconde partie, la priorité est maintenant au Semi et à une flotte de véhicules autonomes à la demande que l’on appelle couramment robot-taxis et que Tesla promet fonctionnels pour la fin de l’année. Pour Elon Musk : « ce Roadster est le dessert, il faut d’abord avoir la viande, les pommes de terre, les légumes verts, etc. ».

Source : Autoblog