La dernière vidéo de Squeezie censurée, les internautes enragent contre YouTube

Le YouTubeur Squeezie vient de dévoiler sa dernière vidéo “Qui est l’imposteur” avec Vald et Naza. En la visionnant, on remarque que tous les gros mots ont été censurés par le monteur. La faute à la nouvelle politique de démonétisation de YouTube qui donne des migraines aux vidéastes.

Vald et Naza étaient les invités de Squeezie

Pour bien démarrer l’année 2023, Squeezie a publié une énième vidéo de sa série très appréciée “Qui est l’imposteur”. Cette fois-ci, le vidéaste est accompagné par les rappeurs Vald et Naza qui se sont prêtés avec plaisir au jeu. Celui-ci consiste à deviner qui est l’imposteur parmi trois personnes partageant une passion ou un métier commun, l’intrus étant complice avec l’un des participants.

Nombre d’internautes ont toutefois été étonnés d’entendre invariablement des “Bip” pour masquer les gros mots prononcés. Certains ont même salué le travail du monteur qui a dû cravacher pour rendre les séquences plus policées en camouflant les insultes et les noms d’oiseau lâchés par Squeezie et ses invités. Cet editing ne doit évidemment rien au hasard. YouTube ne se contente pas de changer de façade et d’inclure de nouvelles fonctions. La plateforme met aussi régulièrement à jour ses règles pour les créateurs.

YouTube a déclaré la guerre aux gros mots

Comme l’explique le YouTubeur Theo Malini, les robots de reconnaissance vocale analysaient déjà les vidéos pour calculer le degré de langage vulgaire. La démonétisation était alors décrétée ou non en fonction de la “gravité” des gros mots prononcés et de leur fréquence d’utilisation. Mais désormais, “que tu utilises un mot qui est vraiment pas utilisable sur YouTube ou bien que ce soit juste une petite insulte, c’est pareil, tu te manges une gifle. Et tout cela au prorata de la longueur de la vidéo”, explique le vidéaste.

On comprend ainsi pourquoi Squeezie avait à cœur de faire supprimer les gros mots disséminés dans sa dernière vidéo. Sans faire cela, il n’aurait pas pu bénéficier de la monétisation. Cette nouvelle politique agace aussi bien les vidéastes que les internautes qui déplorent que le politiquement correct prenne le pas sur la spontanéité afin de séduire les annonceurs.

Ce que je trouve drôle c’est que YouTube fait ça pour être « ad friendly » avec les annonceurs (et sûrement aussi pour garder plus de thunes) mais ces mêmes marques payent des placements de produits en validant les contenues avec des insultes, donc à quoi bon ? 🤨 — Nitoland ⁶₆⁷ (@NitoWesh) January 9, 2023

De son côté, le YouTubeur Terracid pointe du doigt la rétroactivité de la nouvelle politique. Et de lister toutes ses vidéos qui ont été démonétisées à cause du langage inapproprié repéré par les robots.