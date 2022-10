Grosse refonte, nouvelles fonctions… YouTube fait peau neuve !

Le nouveau YouTube © YouTube

Il y a quelques jours, YouTube avait rendu la 4K exclusive aux abonnés premium. Un test qui avait suscité l’ire des utilisateurs. Mais la célèbre plateforme d’hébergement de vidéos revient cette semaine en force en proposant une refonte qui devrait faire mouche chez ses ouailles. Actuellement en cours de déploiement, celle-ci inclut un mode ambiant qui projette subtilement les couleurs de la vidéo visionnée sur l’arrière-plan de l’interface. De quoi offrir plus d’immersion à l’utilisateur.

Cette fonctionnalité sera activée par défaut si vous avez adopté le mode sombre mais vous pouvez la désactiver dans les paramètres. À ce propos, le dark mode deviendra encore plus sombre « afin que les couleurs apparaissent vraiment sur votre écran », précise le service. Du reste, les liens YouTube dans les descriptions seront remplacés par des boutons.

Les actions « J’aime », « Partager » et « Télécharger » seront redessinées et formatées afin de « réduire les distractions ». Le bouton d’abonnement fera également peau neuve, profitant désormais d’une nouvelle forme et d’un contraste plus élevé pour le mettre en exergue.

YouTube : zoom par pincement et recherche précise

Deux nouvelles fonctions ont en outre été annoncées par YouTube. Il s’agit premièrement du zoom par pincement. Comme vous le feriez sur une photo, il vous permet de zoomer et de dézoomer sur une vidéo avec votre smartphone iOS et Android. Et lorsque vous lâchez prise, le zoom reste activé. Pratique pour rechercher un détail dans une séquence.

Enfin, YouTube mettra à votre disposition l’option de recherche précise. Celle-ci vous permettra de rechercher un moment particulier de votre vidéo. Que vous soyez sur desktop ou mobile, maintenez votre doigt ou votre souris sur la barre de lecture et faites un balayage vers le haut.

Vous aurez alors accès à une rangée de vignettes qui vous permettront d’identifier facilement le passage que vous souhaitez visionner. Cette fonction apparaît comme un bon complément à la possibilité de ralentir ou d’accélérer une vidéo YouTube.