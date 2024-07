La fin de Google : OpenAI lance SearchGPT, le moteur de recherche survitaminé à l’IA

OpenAI lance son moteur de recherche SearchGPT

Besoin d’une réponse précise et rapide ? SearchGPT, la nouvelle création d’OpenAI, pourrait bien devenir votre nouvel allié pour vos recherches en ligne.

OpenAI (la société à l’origine de ChatGPT) vient de dévoiler SearchGPT, un nouveau moteur de recherche alimenté par l’intelligence artificielle. Ce prototype, naturellement en phase de test avec seulement 10 000 utilisateurs, ambitionne de concurrencer le géant Google, incontesté leader du secteur depuis des décennies.

Un moteur de recherche à l’IA doté d’une interface claire et concise

SearchGPT se distingue par son interface plutôt conviviale, qui invite les internautes à entrer directement ce qu’ils recherchent. Contrairement aux moteurs traditionnels (qui affichent une simple liste de liens), SearchGPT organise les résultats en catégories, avec des descriptions succinctes et des éléments visuels attrayants. Par exemple, une recherche sur les festivals de musique proposera des résumés des événements, accompagnés de liens pour approfondir chaque sujet.

L’annonce de SearchGPT arrive à un moment où la recherche en ligne évolue rapidement. Par exemple, Google a déjà commencé à intégrer des fonctionnalités IA dans son moteur de recherche. Aussi, de nouvelles entreprises, comme Perplexity, soutenue par Jeff Bezos, cherchent également à se faire une place en proposant des « moteurs de réponses » capables de résumer l’information disponible sur Internet.

L’essor des moteurs de recherche basés sur l’IA ne s’est pas fait sans heurts. Par exemple, Perplexity a récemment été critiqué pour avoir résumé des articles de publications telles que Forbes et Wired sans fournir les crédits appropriés, ni respecter les directives de non-indexation des sites. Cette situation a conduit Wired à envoyer une mise en demeure pour plagiat.

Du côté de Google Search, l’arrivée aura été peu appréciée. Des recommandations de manger des cailloux à l’idée de fumer pendant la grossesse, en passant par l’utilisation de colle non-toxique sur la pizza, cette IA, censée simplifier nos recherches, semblait avoir perdu le sens des réalités.

Pour éviter tout écueil vis-à-vis du plagiat, OpenAI a choisi une approche différente avec SearchGPT. L’entreprise met en avant sa collaboration avec plusieurs médias de renom, comme The Atlantic et News Corp, afin d’assurer une attribution claire et équitable des contenus. Les accords de licence permettent aux éditeurs de conserver le contrôle sur la manière dont leurs articles sont utilisés et présentés dans les résultats de recherche.

Pour vous inscrire en liste d’attente et essayer SearchGPT, c’est par ici.