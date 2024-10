ChatGPT veut lancer SearchGPT avant la fin de l’année pour concurrencer la recherche Google

OpenAI moteur de recherche SearchGPT

Alors que le gouvernement américain envisage sérieusement de séparer la recherche Google de ses autres produits (Android, Play et Chrome) pour mettre fin au monopole de Google, un nouveau coup dur s’abat sur le géant de la Tech… Varun Shetty, responsable des médias chez OpenAI, vient de déclarer lors d’une conférence à Bruxelles que le moteur de recherche SearchGPT serait lancé d’ici la fin de l’année.

SearchGPT c’est quoi ?

SearchGPT, la nouvelle création d’OpenAI, est un moteur de recherche alimenté par l’IA, actuellement en phase de test, mais qui pourrait bien devenir votre nouvel allié pour vos recherches en ligne.

Comme un chatbot, SearchGPT vous invite à saisir votre requête (prompt) mais au lieu d’afficher une réponse (avec toujours une vérification nécessaire), il va afficher les résultats comme un moteur de recherche traditionnel mais ils seront classés par catégorie, avec des descriptions succinctes et des éléments visuels.

Cependant, SearchGPT est actuellement en phase de test, et les rapports sur les performances du moteur de recherche IA n’ont pas été très élogieux jusqu’à présent. La déclaration de Varun Shetty de lancer le moteur de recherche d’ici la fin de 2024, pourrait laisser entendre que les bugs ont été corrigés et que les avancées sont plus prometteuses.

Un nouveau concurrent de Google

Bien qu’OpenAI ait été l’un des précurseurs en matière de chatbots, il n’est pas le premier à proposer un moteur de recherche boosté à l’IA.

Microsoft a déjà intégré Bing Creator et Google a commencé aussi à positionner Gemini un peu partout… N’oublions pas de mentionner aussi Perplexity, soutenu par Jeff Besos, ou encore Arc Search, un navigateur iOS qui explore le web pour trouver et documenter ses réponses à partir de sources en ligne.