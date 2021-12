La Game Boy Color failli être le premier smartphone, il y a 20 ans

À la fin des années 1990, Nintendo étudiait la possibilité de lancer un accessoire pour la Game Boy Color qui aurait ressemblé de près à un smartphone, la Nintendo Page Boy. Ce périphérique aurait permis aux utilisateurs de la mythique console de jeu de surfer sur Internet, d’envoyer des messages, d’envoyer des photos prises avec la Game Boy Camera et même d’accéder à des retransmissions en direct. L’appareil aurait utilisé la transmission radio pour connecter les propriétaires de Game Boy Color à tous ces contenus.

Ce curieux appareil a été étudié et développé, mais il a finalement été abandonné et un prototype n’a même pas été réalisé. Il a été découvert par le journaliste spécialisé dans les jeux vidéo Liam Robertson, qui a révélé son existence dans une vidéo de la série Game History secret sur sa chaîne YouTube.

Le Page Boy, une idée apparue à la fin des années 90

Robertson explique que l’idée du Page Boy est née à la fin des années 1990 au Royaume-Uni. Les créateurs de l’appareil pensaient qu’ils pourraient utiliser la technologie de radio bidirectionnelle utilisée par les bippers (vous vous rappelez des bippers Tam-Tam ?) pour permettre à la console de jeu d’avoir accès à Internet. Les promoteurs de l’appareil ont ensuite présenté l’idée aux dirigeants de Nintendo aux États-Unis, avec qui ils avaient une relation dans le cadre d’un précédent projet, qui ont aimé l’idée et ont décidé de dédier une équipe pour étudier sa faisabilité et ses possibilités commerciales. Le prix de départ aurait été d’environ 50 $.

Le projet avait été lancé par Nintendo of America en 1999 avec Wizard et devait voir le jour en 2002. Malheureusement Internet était encore trop peu utilisé à l’époque et par conséquent seule une mise sur le marché Américain était envisageable à l’époque. L’appareil n’étant alors pas assez rentable pour Nintendo compte tenu de l’exclusion de ses marchés européens et japonais, le projet fut abandonné.

