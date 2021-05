Game Boy : un moddeur connecte la console à Internet pour jouer à Tetris en multijoueur

Pour beaucoup de joueurs, la Game Boy est le support idéal pour jouer à Tetris. Néanmoins, le jeu de puzzle ne peut évidemment pas se connecter à Internet pour jouer en multijoueur sur la console portable rétro de Nintendo. Un moddeur a donc voulu y remédier en bidouillant la Game Boy pour la connecter à Internet afin de jouer à Tetris en multijoueur. Eh oui, la Game Boy peut encore nous surprendre même après 32 ans d’existence. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une Game Boy sans batterie qui s’éteint toutes les 10 secondes, mais d’une Game Boy pensée pour le multijoueur en ligne.

Jouer en ligne à Tetris sur sa Game Boy, c’est possible – Crédit : stacksmashing / YouTube

À l’époque, avant l’arrivée du Wi-Fi, les joueurs pouvaient uniquement jouer à Tetris avec leurs amis en passant par le mode local de la Game Boy. Celui-ci consiste relier les consoles portables avec le fameux câble link. Le moddeur « stacksmashing » a eu besoin du port de la console pour la connecter à Internet. D’ailleurs, il s’agit du même moddeur qui présentait il y a plusieurs semaines une Game Boy capable de miner du bitcoin de manière extrêmement lente.

Une procédure difficile à réaliser réservée aux plus expérimentés

En fait, le moddeur « stacksmashing » a fait croire à la Game Boy qu’elle était reliée à une autre par le câble link. Pour y parvenir, il a branché un adaptateur USB au port du câble link de la Game Boy. L’adaptateur est relié à un Raspberry Pi Pico afin de connecter la Game Boy à Internet. Cette procédure est d’ailleurs aussi compatible avec la Game Boy Pocket et le GBA.

Ce n’est cependant pas aussi simple que ça en a l’air. En effet, le moddeur a dû développer un logiciel en open source avec un front-end WebUSB et un serveur Python pour récupérer les données de la console et les envoyer à l’autre console, et vice-versa. De plus, il faut aussi noter que la procédure n’est pas générique. Celle-ci fonctionne uniquement avec Tetris, mais il est tout à fait possible de l’adapter pour la rendre compatible avec d’autres jeux.

Vous pouvez retrouver ci-dessus la vidéo de « stacksmashing » qui détaille toutes les étapes pour connecter la Game Boy à Internet et jouer à Tetris en multijoueur. Enfin, c’est loin d’être la première fois que des fans réalisent divers projets sur la Game Boy. Il y a deux mois, un youtubeur avait compressé le film Tenet sur des cartouches de Game Boy Advance.

Source : Tech Radar