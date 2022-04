La meilleure application pour transférer des fichiers entre Android et iOs ?

Feem v4 Share Files Online est un logiciel d’application de partage de fichiers multi-plateforme disponible pour Android, iOS, Windows, Mac et Linux. Cette application transfère les fichiers en utilisant le Wi-Fi. Et c’est jusqu’à 200 fois plus rapide que le Bluetooth. Un fait notable, n’est-ce pas ? Surtout quand l’on veut transférer l’essentiel de sa bibliothèque d’un appareil à un autre.

Feem v4 Share Files Online est un logiciel d’application de partage de fichiers multi-plateforme – Crédits : Feem

Les fabricants de smartphones conçoivent leurs solutions personnalisées, mais elles sont soit limitées à leurs marques, soit ne fonctionnent pas aussi bien qu’elles le devraient. C’est pourquoi l’essentiel des utilisateurs font appel à des applications tierces.

Feem fonctionne sur tous les appareils

Feem est l’une des plus récentes applications de transfert de données mise sur le marché. Elle est disponible sur Google Play et Apple store pour tous les systèmes d’exploitation mobiles et de bureau populaires comme Android, iOS, Windows, Linux et macOS. Elle fonctionne également dans le navigateur.

La seule exigence est que tous les appareils partageant des fichiers soient sur le même réseau. Vous pouvez soit créer un point d’accès Wi-Fi, soit vous connecter à votre routeur.

Car pour fonctionner, Feem crée un réseau Wi-Fi local. L’iPhone et l’appareil Android doivent installer et exécuter Feem pour que cela fonctionne, ainsi que créer un nom d’utilisateur. Pour partager des fichiers, vous devez taper manuellement le nom d’utilisateur de l’autre personne et vous pouvez commencer à partager des fichiers entre les plateformes.

Une appli presque parfaite

L’inconvénient peut-être est qu’un nouveau mot de passe Wi-Fi est généré chaque fois que l’application est rouverte. Et cela doit être saisi manuellement sur l’iPhone ou l’iPad lors de l’utilisation de Wi-Fi direct. Mais bon, c’est grâce à cette utilisation inédite de la Wifi que les transferts avec cette application sont si rapides.

Ainsi, l’utilisation d’une application comme Xender reste un peu plus facile d’accès, mais armez vous de patience si vos fichiers sont imposants.

La version gratuite maintien une offre généreuse

La version gratuite de Feem v4 est financée par la publicité, elle fonctionne bien et est sans limite contraignante. Seul le nombre d’appareils pris en charge diffère avec la version payante. En plus de l’effacement des affiches publicitaires bien entendu.

Si vous souhaitez bénéficier de la version complète, elle est disponible à un prix tout à fait raisonnable, en dessous de 5 euros. Et pour conclure, aucune donnée personnelle n’est collectée par l’application, même lors de son utilisation gratuite.

Source : ScreenRant