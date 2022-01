WhatsApp : vous allez pouvoir transférer vos conversations d’Android vers iOS

WhatsApp – Crédit : Webster2703 / Pixabay

L’été dernier, nous apprenions que WhatsApp allait autoriser le transfert de l’historique de conversations d’iOS vers Android. Avant cela, il était possible de s’exécuter en passant par des applications tierces, ce qui n’était pas gage de sécurité. Pour le moment, la manœuvre se cantonne toutefois seulement à certains smartphones bénéficiant d’Android 12. Mais quid du chemin inverse ?

Bonne nouvelle, WhatsApp planche bel et bien sur une fonctionnalité permettant d’importer son historique sur un iPhone. Un très bon point pour les utilisateurs souhaitant basculer chez la pomme croquée. C’est nos confrères de WABetaInfo qui ont repéré cette option dans la version bêta de l’application iOS (22.2.74). Captures d’écran à l’appui, le site souligne qu’il sera nécessaire de donner son aval avant de procéder au transfert.

WhatsApp : il sera bientôt possible de transférer votre historique d’Android vers un un iPhone

Précision importante, il est indiqué qu’il ne sera plus possible d’importer l’historique si vous sautez cette étape. Une mention qui signifie a priori que vous ne pourrez plus vous exécuter après avoir achevé la configuration initiale de l’application sur l’iPhone. L’outil de transfert serait donc uniquement disponible lorsque vous lancerez l’app pour la première fois. Après coup, l’opération serait impossible, l’application étant déjà configurée.

Évidemment, cette nouvelle fonctionnalité est en cours de développement. Si bien que des changements pourraient être apportés à l’avenir par rapport à ce nous venons de vous expliquer. Sa présence dans la version bêta de WhatsApp nous permet seulement d’avoir la certitude que l’application prévoit bien de la déployer prochainement. À ce propos, WABetaInfo ne précise toutefois pas de date de sortie. On ne sait pas non plus si la fonctionnalité sera l’apanage d’Android 12 ou si les précédentes itérations de l’OS pourront également en profiter.

Comme précisé plus haut, l’outil de transfert inverse est d’ores et déjà d’actualité sur les Samsung Galaxy et les smartphones Pixel. Dès lors, on vous explique ici comment transférer vos conversations WhatsApp d’un iPhone vers Android.

Source : WABetaInfo