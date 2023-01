La nouvelle version Android Auto de Google proposera bientôt les appels WhatsApp

La nouvelle mouture d’Android Auto est en cours de déploiement. Les utilisateurs bénéficient désormais d’une interface mieux optimisée pour la navigation. Et il sera bientôt possible de passer des appels WhatsApp avec les smartphones Pixel et Samsung.

Android Auto © Google

Comme son nom l’indique, Android Auto est une version d’Android qui s’intègre sur les écrans d’infodivertissement des véhicules. Les utilisateurs peuvent ainsi transférer les commandes de leur téléphone dessus ce qui leur permet de profiter pleinement de leurs applications (musique, GPS, appels, messages, etc) dans l’habitacle.

Alors que Google a mis fin à Android Auto sur les smartphones (au profit de Google Assistant), l’OS vient d’avoir le droit à une refonte. En cours de déploiement, la nouvelle interface rationalise la navigation, la communication et la lecture multimédia. Il est possible d’afficher plusieurs applications simultanément grâce à une nouvelle disposition en tuiles. Par ailleurs, Maps prend position sur la gauche de l’écran pour être plus proche du conducteur.

Android Auto se fait une nouvelle beauté

En outre, la vue en écran partagé offre un accès rapide à la musique et aux messages, quelle que soit l’orientation de l’écran de votre voiture. Notons également la présence d’une barre de progression multimédia et de raccourcis de conversation qui vous aident à passer des appels et à répondre aux messages.

De nouvelles fonctionnalités sont de plus au programme. Il sera “bientôt” possible de passer des appels WhatsApp si vous êtes munis d’un smartphone Pixel ou Samsung, promet Google. L’assistant propose désormais des alertes et des suggestions intelligentes pour répondre aux messages et partager des informations contextuelles comme l’heure d’arrivée. Qui plus est, le partage numérique des clés de voiture arrivera sur les téléphones Samsung et Xiaomi au cours de l’année 2023.

La mise à jour est actuellement en cours de diffusion sur les véhicules compatibles avec le système d’exploitation. Vous pourrez ainsi en profiter sous peu.