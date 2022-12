WhatsApp : en 2023, ces smartphones ne seront plus compatibles

À partir de 2023, plusieurs iPhone et smartphones Android ne seront plus pris en charge par WhatsApp. Voici lesquels !

WhatsApp figure parmi les applications populaires sur Android comme sur iOS. La messagerie détenue par Meta fait en sorte de tourner sur la plupart des smartphones pour que tout le monde profite de ses fonctionnalités. Sauf que dans certains cas, des modèles sont bien trop anciens pour être encore supportés. Dès 2023, plusieurs téléphones n’auront plus accès à WhatsApp, voici lesquels.

À lire > WhatsApp vous permet désormais de restaurer vos messages supprimés, mais il faut être rapide

Quels smartphones ne sont plus pris en charge par WhatsApp ?

Et si le meilleur cadeau de Noël n’était autre qu’un nouveau smartphone ? En 2023, WhatsApp fait le ménage et pour faire tourner l’application, il faudra à minima un appareil sous Android 4.2 (Jelly Bean) ou sous iOS 12.1 pour les possesseurs d’iPhone. Si le premier a été lancé en 2012, ce qui rend son abandon plus logique, le second date de 2018.

Plusieurs smartphones sont concernés, aussi bien chez Samsung que chez Huawei, Sony Xperia ou LG. Autant dire qu’il s’agit d’un grand ménage. Si vous voulez continuer à profiter de WhatsApp, il va donc falloir investir dans un tout nouveau téléphone.

Mon smartphone est-il concerné ?

Pour vérifier si votre smartphone est concerné, rien de plus simple.

iOS : Rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle

Rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle Android : Paramètres > À propos du téléphone. Vous accédez alors à la version de votre système d’exploitation.

WhatsApp permet de restaurer un message supprimé

Depuis peu, WhatsApp propose d’annuler la suppression d’un message. Si vous avez déjà accidentellement appuyé sur Supprimer pour moi ou lieu de Supprimer pour tout le monde, bonne nouvelle ! Désormais, il est possible d’annuler cette action pour restaurer un message supprimé pour vous puis ensuite le supprimer pour tout le monde.

Attention cependant. Vous ne disposez que de 5 petites secondes pour le faire. Cette fonctionnalité en bêta depuis août 2022 est désormais disponible pour tous les utilisateurs. Espérons que cette courte durée sera étendue dans le futur.