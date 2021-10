Panne d’OVH : une erreur de copier-coller à l’origine de la « coupure Internet »

Ce 13 octobre, de nombreux sites étaient en berne. La cause ? Une panne géante chez l’hébergeur français OVH. Tout est rentré dans l’ordre vers 10h20. La panne aura duré une heure, mais s’est étalé sur une période critique d’audience, les internautes étant prompts à consulter Internet sur le chemin du travail, notamment.

Le problème est localisé aux Etats-Unis, au Data Center de Vint Hill, en Virginie. « Suite à une erreur humaine durant la reconfiguration du network sur notre DC à VH (US-EST), nous avons un souci sur la toute la backbone », explique alors Octave Klaba, président du conseil d’administration et fondateur d’OVH. « Nous allons isoler le DC VH puis fixer la conf« . Cette manipulation a été réalisée rapidement, mais dans le lapse de temps, des milliers de sites sont restés en erreur. Parmi eux, on compte des médias, des boutiques en ligne, mais aussi des sites gouvernementaux. Ainsi, data.gouv.fr, demarches-simplifiees.fr ou encore le site de l’Assemblée Nationale étaient inaccessibles.

Ces derniers jours, l’intensité des attaques DDoS a beaucoup augmenté. Nous avons décidé d’augmenter notre capacité de traitement de DDoS en ajoutant de nouvelles infrastructures dans notre DC VH (US-EST). Une mauvaise configuration du routeur a provoqué la panne du network. — Octave Klaba (@olesovhcom) October 13, 2021

A l’origine de cette panne, une opération de maintenance qui aurait dû être totalement transparente pour les utilisateurs. « Ces derniers jours, l’intensité des attaques DDoS a beaucoup augmenté. Nous avons décidé d’augmenter notre capacité de traitement de DDoS en ajoutant de nouvelles infrastructures dans notre DC VH (US-EST) », justifie Octave Klaba.

Le routeur en défaut a été identifié et retiré de la circulation. Ce routeur a pour fonction d’envoyer des paquets (fragments de données) sur le réseau. Son objectif est d’envoyer les informations le plus rapidement. Il compare donc l’adresse IP de destination avec sa table de routage pour trouver le chemin le plus efficient. Un peu comme une programmation d’itinéraire sur un GPS.

Octave Klaba a donné plus de détail sur la cause de la panne. Un employé d’OVH aurait en réalité effectué un mauvais copier-coller dans le terminal de configuration de ce routeur. L’effet papillon en quelque sorte. Problème, le fondateur d’OVH n’a pas maintenu son tweet en ligne, ce qui provoque l’ire de certains internautes.