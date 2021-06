La Porsche Cayenne Turbo 2022 vient de pulvériser le record du tour du Nürburgring pour les SUV

Bien que la variante exacte de la voiture soit encore inconnue, on sait qu’elle développe plus de 600 chevaux et peut atteindre les 96 km/h en un temps rivalisant avec celui de la 992 GT3 équipée de la boîte PDK, soit 3,2 secondes.

Porsche Cayenne 2022 – Crédit : Porsche

Le nouveau modèle du Cayenne a permis à Porsche d’effectuer un tour de piste en 7 minutes et 38,925 secondes. Cela fait de ce Cayenne le SUV le plus rapide à faire le tour de ce circuit. Conduit par Lars Kern, le SUV était équipé d’une cage de sécurité, d’un siège de course et de pneus Pirelli P Zero Corsa de 22 pouces qui, selon Porsche, ont été développés spécifiquement pour cette voiture et seront livrés de série.

Avec seulement 7 minutes et 38,925 secondes, Porsche explose le record précédent de 7 minutes et 42,253 secondes dans la catégorie « SUV, véhicule tout-terrain, camionnette, pick-up. ». Ce dernier était détenu par l’Audi RS Q8, qui peut abattre le 0 à 100 en 3,8 secondes et atteindre une vitesse maximale de 305 km/h. En comparaison, la récente Tesla Model S Plaid détiendrait un record à 7 minutes et 13 secondes sur le circuit. Elle avait été testée pour la première fois sur le Nürburgring en 2019.

La Porsche Cayenne Turbo 2022 sera produite en série

Bien que la nouvelle version du Porsche Cayenne Turbo soit encore légèrement camouflée, le SUV a été certifié comme étant un véhicule de série. Selon le constructeur automobile, la variante de la Porsche Cayenne qui a battu tous les records aura un nom et sera dévoilée « prochainement ».

Ce nouveau modèle se glissera entre les modèles Cayenne Coupe Turbo et Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid, mais il ne devrait pas être hybride. On s’attend à ce qu’il soit disponible en 2022.

En attendant, on sait que Tesla souhaite que sa nouvelle Roadster parte à l’assaut du circuit en 2021 pour y établir un nouveau record de vitesse. La nouvelle Roadster sera disponible en 2022, et Tesla promet déjà un 0 à 96 km/h en 1,1 seconde avec un moteur de fusée emprunté à SpaceX. Cependant, le pack de SpaceX sera disponible en tant qu’option facultative. La Tesla Roadster classique sera tout le même capable d’abattre les 0 à 96 km/h en seulement 1,9 seconde.

Source : Carscoops