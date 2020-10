La PS5 n’aurait que 664 Go d’espace libre sur son SSD

Comme les joueurs s’y attendaient probablement, la taille réelle du stockage SSD de la PlayStation 5 serait beaucoup plus petite que ce à quoi beaucoup s’attendaient probablement, avec seulement 664 Go sur les 825 Go du SSD.

C’est beaucoup moins que la Xbox Series X, qui est vendue avec un SSD de 1 To, mais qui n’a en réalité que 802 Go de stockage libre.

PS5 stockage libre – Crédit : Kenzodielocke / ResetEra

Si on compare ce stockage à la PlayStation 4, celle-ci est livrée avec un disque dur de 500 Go (465 Go une fois formaté), mais le stockage réel n’est que de 408 Go car environ 60 Go sont pris par le système et un espace réservé.

Si la photo de l’utilisateur du forum ResetEra est vraie, cela indique que Sony a augmenté l’espace réservé aux fonctions du système. Le système d’exploitation lui-même n’aura évidemment pas une taille de 100 Go. Il se pourrait que Sony garde de l’espace en réserve pour servir de mémoire tampon, pour une fonction système similaire à celle des Xbox Series X et S, le Quick Resume. Sur les premiers tests de la console, nous avons pu voir des temps de chargement éclair sur une vidéo de gameplay de Godfall. Ce stockage réservé pourrait également servir pour stocker les captures de jeu.

Les premiers tests ont également montré que la console est ultra silencieuse, et que Sony a changé le bouton de la validation sur sa nouvelle manette pour qu’il soit le même dans tous les pays. En effet, avec la DualSense, Sony standardise enfin la validation par X.

Ce n’est pas assez pour stocker beaucoup de jeux

Compte tenu de la taille des jeux de la génération actuelle (et de ceux de la prochaine génération), les joueurs de PS5 risquent de devoir assez souvent à jongler avec des titres téléchargés. En effet, certains jeux actuels comme Call Of Duty: Modern Warfare prennent beaucoup de place sur les disques durs. Dans le cas de Call of Duty par exemple, celui-ci occupe désormais plus de 200 Go d’espace libre.

Il suffit de télécharger Destiny 2 qui prend aussi presque 200 Go, Red Dead Redemption 2 ou des jeux similaires qui offrent de grands mondes ouverts et vous n’avez déjà presque plus de place. Il faudra donc s’armer de la fibre pour pouvoir rapidement télécharger de nouveaux jeux.

On espère que Sony mettra en place la même fonctionnalité que sur les Xbox Series X et S, qui permet de télécharger uniquement certaines parties du jeu. Vous pourrez en effet désinstaller la campagne d’un jeu une fois terminée.

Source : ResetEra