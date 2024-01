Les caisses libre-service sont un échec total et pourrait bien finir par disparaitre

©Gallowolf

Les caisses en libre-service sont l’une des nombreuses innovations de la grande distribution visant à aider les consommateurs à faire leurs courses. Il en va de même pour la livraison par drone d’Amazon ou encore Hopla, le chatbot de Carrefour.

Malheureusement, la promesse de révolutionner les courses à travers les caisses libre-service s’est avérée être un échec pour tout le monde. Malgré des investissements massifs dans cette technologie, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Remplacer des êtres humains par des machines n’aura finalement pas été une bonne idée.

Initialement vantée auprès des clients comme une solution de rapidité et comme une source d’économies auprès des magasins, la réalité du terrain peint un tableau bien différent. Ce qui était un moyen pour les enseignes de gagner de l’argent devient en fait une perte.

Les caisses libre-service, source de frustration mais aussi de pratiques illégales

Au final, les consommateurs se retrouvent toujours à faire la queue, confrontés à des problèmes techniques fréquents nécessitant l’intervention du personnel du magasin, déjà réduit. En somme, l’expérience peut s’avérer très frustrante.

De plus, le libre-service est également un moyen pour certaines personnes de s’adonner au vol. Une pratique qui peut coûter très cher aux magasins, surtout lorsqu’il s’agit d’articles onéreux comme une console de jeu vidéo, par exemple.

©Clark Young via Unsplash

En 2019, un jeune niçois avait réussi l’exploit de payer une PlayStation 4 flambant neuve moins de 9 euros. Pour réussir ce tour de force, le jeune homme avait pesé et étiqueté la console en tant que légume et l’avait fait passer en caisse automatique.

C’est pour ces raisons que des entreprises majeures, telles que Target et Walmart, revoient actuellement leur utilisation des caisses libre-service. Target limite le nombre d’articles pouvant être achetés en libre-service, tandis que Walmart retire certaines bornes dans ses magasins.

Vers un système hybride mêlant humain et machines automatiques ?

Bien que des enseignes envisagent un retour en arrière, de nombreux grands acteurs du secteur sont susceptibles de maintenir les bornes en place, probablement pour amortir les coûts de mise en place desdites machines.

Néanmoins, de plus en plus d’entreprises offrent aux clients le choix entre des caisses opérées par du personnel humain et la technologie de libre-service. Finalement, le recul du nombre de bornes en libre-service serait une bonne décision pour tout le monde.

Les enseignes de magasin verraient les vols diminuer, tandis que les acheteurs bénéficieraient de plus de choix, mais aussi d’un retour au contact humain. En espérant que cette mise au rebut des caisses libre-service ouvre également de nouvelles perspectives d’emploi.

TL;DR Les bornes libre-service en magasin sont un echec pour les consommateurs mais aussi les enseignes.

Ces caises sont une source de frustration pour les uagers et une perte d’argent pour les magasins.

Des entreprises, comme Target aux États-Unis font machine arrière et retire les bornes libre-service.

Source : BBC