La relation entre le Joker et Harley Quinn dans les comics est trop horrible pour les films DC

Dans les comics DC, le Joker et Harley Quinn entretiennent une relation toxique marquée par l’excès. Une farce machiavélique du Joker contre Harley Quinn est tellement horrible et sombre qu’elle n’a jamais été reprise dans les films.

Avant de devenir la complice du Joker, Harley Quinn de son vrai nom Harleen Quinzel était une psychiatre à l’asile d’Arkham. Elle est tombée sous l’emprise du Joker quand elle le soignait à l’asile. Harley Quinn pensait être sa partenaire, mais le Joker multipliait les violences psychologiques et physiques pour l’utiliser comme il le souhaitait.

Finalement, Harley Quinn s’est libérée du contrôle manipulateur du Joker. Elle est ainsi devenue l’une des anti-héros les plus emblématiques de l’univers cinématographique DC. Sa meilleure scène dans The Suicide Squad (2021) est d’ailleurs tirée d’un jeu vidéo, Lollipop Chainsaw.

La violence du Joker envers Harley Quinn n’a pas de limite dans les comics

Dans les comics, la relation entre le Joker et Harley Quinn est tellement toxique et sombre qu’elle n’a jamais été reprise sur grand écran. Une farce machiavélique du méchant le plus fou de Gotham City est d’ailleurs particulièrement horrible. Dans le comics The Joker : Death of the Family écrit par Scott Snyder, le vilain est terrifiant.

Le Joker kidnappe Harley Quinn et l’emmène dans un endroit sombre. Il lui explique qu’elle n’est rien sans lui, qu’il l’a créée et qu’il n’en a pas encore terminé avec elle. Il lui annonce vouloir découper son visage pour refléter sa propre image. Au début, Harley Quinn est terrifiée par cette idée. Néanmoins, elle retombe rapidement dans l’engrenage de la maltraitance qu’elle a subie. Elle lui demande alors si elle va avoir mal.

Le Joker se moque d’elle et explique que le pire sera la sécheresse de ses yeux quand elle n’aura plus de paupières. « Mais dès le début, ils resteront bien humides pendant que ton sang coule dessus… transformant le monde autour de toi en rouge », ajoute-t-il. Harley Quinn panique et refuse la procédure, mais le Joker l’assomme. Quand elle reprend connaissance, elle ne voit rien d’autre que du rouge comme si le Joker lui avait vraiment arraché le visage. En fait, il lui avait juste mis la cagoule rouge sur la tête pour lui faire croire qu’il l’avait mutilée.

Cette farce totalement machiavélique du Joker est bien trop troublante et horrible pour apparaître dans un film DC. De plus, la version d’Harley Quinn dans le DCEU ne correspond pas du tout au personnage dépeint dans les comics qui est maltraité par le Joker.

