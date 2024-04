Le Galaxy S21 affiche une horrible ligne verte, un faux radar fait respecter les limitations : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur nos actualités les plus importantes de la veille. Hier malheureusementvotre serviteur était malade, mais jeudi, on découvrait que l’éditeur de GTA 6 licenciait en masse, qu’un nouveau jeu était gratuit sur Steam et que Heineken proposait un téléphone à clapet le plus ennuyant possible. Ce samedi au programme, c’est Galaxy S21, faux radar et Helldivers 2. Bonne lecture !

Les joueurs de Helldivers 2 relèvent un énorme défi

Helldivers 2

Les joueurs de Helldivers 2 ont pulvérisé un nouvel objectif hier, et pas des moindres. L’Ordre Majeur du jour consistait à exterminer un nombre colossal de 2 milliards de Terminides. Alors que certains soldats redoutaient de ne pas boucler la mission avant une semaine, c’est en une douzaine d’heures à peine que l’objectif a été atteint. Cela revient à un rythme de 167 millions par heure, soit 2,78 millions par minute. En se basant uniquement sur le pic de joueurs Steam (plus de 180 000 joueurs simultanés), cela représente environ 15 éliminations par joueur et par minute pendant 12 heures consécutives.

Un faux radar pour faire respecter la limite de vitesse

© Envato

Un habitant du Arty, à Saint-Hilaire-des-Loges en Vendée, se sert de la peur des radar pour forcer les véhicules à ralentir sur la route devant chez lui. Cet habitant en a marre des automobilistes qui roulent trop vite devant chez lui. Le propriétaire a donc décidé d’installer un faux radar sur son terrain, tourné vers la route où des automobilistes aiment presser l’accélérateur. Elle est pourtant limitée à 50 km/h comme l’explique Ouest-France mais de trop nombreux contrevenants montent jusqu’à 80 km/h.

Une ligne verte verticale s’affiche sur l’écran des Galaxy S21

Ligne verte écran Samsung Galaxy S21

Des utilisateurs de smartphones Samsung, principalement des Galaxy S21, S21 Ultra et S21 FE, rapportent un problème d’affichage gênant : l’apparition d’une fine ligne verte verticale sur l’écran. Ce dysfonctionnement, baptisé green line issue par la communauté, entrave la lisibilité de l’écran et peut nuire à l’utilisation du téléphone. Les causes exactes restent floues. Certains signalent une apparition soudaine de la ligne, tandis que d’autres l’associent à des mises à jour logicielles récentes comme OneUI 6.0 ou à un usage intensif, comme des sessions de jeu prolongées.