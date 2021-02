La Servante écarlate : date de sortie et nouvelle bande-annonce pour la saison 4

June est loin d’avoir dit son dernier mot. La servante rebelle semble plus décidée que jamais à se battre contre le régime et à retrouver ses proches. La nouvelle bande-annonce dévoilée hier laisse entrevoir une saison 4 palpitante, définitvement plus rythmée que les précédentes.

June est prête à tout dans la saison 4 de La Servante écarlate. – Crédit : HULU

Vingt mois se sont écoulés depuis la diffusion du final de la Servante écarlate saison 3. L’attente aura donc été longue, mais elle sera bientôt récompensée. Les trois premiers épisodes de la saison 4 de la série seront diffusés le 28 avril prochain. Les suivants sortiront ensuite à un rythme hebdomadaire. Elizabeth Moss, qui incarne l’héroïne du show, a réalisé pour la première fois trois épisodes de cette nouvelle saison.

June, leader de la rébellion contre Gilead

Les fans ont quitté June alors qu’elle venait de sauver une centaine d’enfants qu’elle a réussi à faire atterrir au Canada. Son avenir était alors très incertain, la jeune femme étant blessée et en cavale. Mais ce nouvel aperçu confirme que June est loin d’avoir renoncé à sa soif de justice. Elle affirmera même clairement sa place de leader de la rébellion. « Ensemble, nous sommes une armée. », « On ne se cache pas, on se bat », l’entend-on dire dans la bande-annonce.

On aperçoit également un face-à-face entre June et Tante Lydia, dans laquelle l’héroïne semble avoir le dessus. La saison 4 de la Servante écarlate promet aussi des émotions fortes, avec notamment les retrouvailles avec Nick, et des nouvelles d’Hanna, la fille aînée de June. Mais ces moments seront sans doute ternis par les événements extérieurs. Le synopsis prévient en effet que les plus précieuses relations de l’héroïne seront menacées par sa quête de vengeance.

Cette bande-annonce confirme les propos du showrunner Bruce Miller qui a promis que les choses allaient vraiment s’accélérer dans cette saison 4. « Nous avons semé des graines pendant plusieurs années sur ce soulèvement et cette zone sensible de Chicago, que les forces de Gilead ne peuvent vraiment pas garder sous contrôle. C’est là que la rébellion se passe, et maintenant on y va. », a-t-il déclaré dans une récente interview.

