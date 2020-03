OCS : les 20 séries TV à ne pas manquer durant le confinement

Crédit : HBO/Galaxie Média/FX

Au royaume des services de SVoD, on cite souvent Netflix, mais il y en a d’autres. Entre Amazon Prime Video, Canal+ Series ou SFR Play, il y a le choix. Et puis il y a aussi et surtout OCS, qui talonne de plus en plus Netflix, que ce soit en termes de prix que de qualité de contenu. Car OCS n’a pas à rougir de son catalogue : le service profite en effet du large éventail des séries HBO. HBO, c’est le producteur et américain de programmes comme Game of Thrones, True Detective, Silicon Valley, Westworld, Les Soprano ou encore Room 104. Des séries de qualité, il va sans dire. Et à 9,99 €/mois, OCS s’impose définitivement comme l’un des meilleurs services de SVoD du moment.

Actuellement et jusqu’au 31 mars, si vous êtes abonnés à une box Orange, le FAI vous offre un accès à ses chaînes OCS et à des chaînes jeunesses afin que le confinement vous soit plus doux.

Le service de SVOD d’Orange est quant à lui accessible dès 4,99 €/mois durant les quatre premiers mois d’abonnement, soit le tarif le plus bas de l’offre streaming actuelle.

Alors que vous soyez déjà abonné à OCS ou vous envisagez de le faire prochainement ? La rédaction vous propose une sélection des meilleures séries du service de SVoD d’Orange.

Chernobyl

: Jarred Harris, Boris Shcherbina, Adam Nagaitis, Paul Ritter, Emily Watson Pitch : 26 avril 1986, le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. C’est le point d’ancrage de la série Chernobyl de HBO. Le plus important incident nucléaire jamais connu est détaillé au travers de 10 épisodes menés tambour battant par un casting efficace. Cette série s’intéresse au traitement de l’information à l’époque. L’URSS veut alors étouffer l’affaire ou au moins la dédramatiser, comme le suggère le propos des scénaristes. Une vision qui ne plaît pas du tout à la Russie actuelle qui a d’ailleurs décidé de faire sa propre série sur Tchernobyl.

: 26 avril 1986, le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. C’est le point d’ancrage de la série Chernobyl de HBO. Le plus important incident nucléaire jamais connu est détaillé au travers de 10 épisodes menés tambour battant par un casting efficace. Cette série s’intéresse au traitement de l’information à l’époque. L’URSS veut alors étouffer l’affaire ou au moins la dédramatiser, comme le suggère le propos des scénaristes. Une vision qui ne plaît pas du tout à la Russie actuelle qui a d’ailleurs décidé de faire sa propre série sur Tchernobyl. Diffusion sur OCS : permanente

Future Man

: Josh Hutcherson, Eliza Coupe, Derek Wilson, Keith David, Haley Joel Osment Pitch : Agent d’entretien sans histoire, Josh Futterman vit chez ses parents. Quand il ne travaille pas, il passe son temps sur » Biotic Wars « , un jeu vidéo post-apocalyptique réputé impossible à finir. Acharné, il parvient à en voir le bout et là apparaissent dans sa chambre Tiger et Wolf, les deux personnages principaux du jeu vidéo. Tout droit venus du futur, ils expliquent à Josh que le jeu était une simulation destinée à trouver l’élu qui pourra sauver le futur d’une destruction inévitable.

: Agent d’entretien sans histoire, Josh Futterman vit chez ses parents. Quand il ne travaille pas, il passe son temps sur » Biotic Wars « , un jeu vidéo post-apocalyptique réputé impossible à finir. Acharné, il parvient à en voir le bout et là apparaissent dans sa chambre Tiger et Wolf, les deux personnages principaux du jeu vidéo. Tout droit venus du futur, ils expliquent à Josh que le jeu était une simulation destinée à trouver l’élu qui pourra sauver le futur d’une destruction inévitable. Diffusion sur OCS : temporaire

Banshee

: Antony Starr, Ivana Milicevic, Ulrich Thomsen, Frankie Faison, Hoon Lee, Eliza Dushku Pitch : Lucas Hood, un voleur spécialisé dans les diamants, sort de prison. Lorsqu’il assiste à l’assassinat du shérif de Banshee, un conté de Pennsylvanie, il décide de se faire passer pour le nouveau représentant de la loi. Mais est-il réellement taillé pour affronter le crime qui pullule dans la ville ? Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va tout faire pour faire régner l’ordre à Banshee, mais il va le faire à sa manière.



: Lucas Hood, un voleur spécialisé dans les diamants, sort de prison. Lorsqu’il assiste à l’assassinat du shérif de Banshee, un conté de Pennsylvanie, il décide de se faire passer pour le nouveau représentant de la loi. Mais est-il réellement taillé pour affronter le crime qui pullule dans la ville ? Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va tout faire pour faire régner l’ordre à Banshee, mais il va le faire à sa manière. Diffusion sur OCS : permanente

Boardwalk Empire

: Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly Macdonald, Michael Shannon, Shea Whigham, Bobby Cannavale Pitch : Boardwalk Empire suit la vie d’Enoch Thompson, trésorier du comté d’Atlantic City à l’est de New York. Dans les années 20, en pleine prohibition, il se lance dans le trafic d’alcool profitant de sa main mise imprenable sur l’océan. Une nouvelle activité très rentable, mais qui ne tarde pas à intéresser tout aussi bien les gangsters de New York et Chicago qu’un agent du gouvernement.

: Boardwalk Empire suit la vie d’Enoch Thompson, trésorier du comté d’Atlantic City à l’est de New York. Dans les années 20, en pleine prohibition, il se lance dans le trafic d’alcool profitant de sa main mise imprenable sur l’océan. Une nouvelle activité très rentable, mais qui ne tarde pas à intéresser tout aussi bien les gangsters de New York et Chicago qu’un agent du gouvernement. Diffusion sur OCS : permanente

The Knick

: Clive Owen, André Holland, Jeremy Bobb, Juliet Rylance, Michael Angarano, Eric Johnson Pitch : au début du XXe siècle, les antibiotiques n’existent pas encore. À l’hôpital Knickerbocker de New York, les chirurgiens et infirmières inventent de nouvelles méthodes pour tenter de soigner les maux de la grande pomme. Deux grands noms s’imposent dans ce tableau des grandes découvertes médicales. Le Dr John Thackery est drogué, mais érudit et vient de rejoindre la tête du service de chirurgie. À côté de lui se dresse le Dr Algernon Edwards, jeune diplômé de Harvard, mais dont la peau noire va compliquer l’insertion.

: au début du XXe siècle, les antibiotiques n’existent pas encore. À l’hôpital Knickerbocker de New York, les chirurgiens et infirmières inventent de nouvelles méthodes pour tenter de soigner les maux de la grande pomme. Deux grands noms s’imposent dans ce tableau des grandes découvertes médicales. Le Dr John Thackery est drogué, mais érudit et vient de rejoindre la tête du service de chirurgie. À côté de lui se dresse le Dr Algernon Edwards, jeune diplômé de Harvard, mais dont la peau noire va compliquer l’insertion. Diffusion sur OCS : permanente

Westworld

: Evan Rachel Wood, Anthony Hopkins, James Marsden, Ed Harris Pitch : dans un monde futuriste, un gigantesque parc d’attractions a été mis en place pour satisfaire la soif d’aventure et les fantasmes des plus nantis de la planète. Des humanoïdes ont aussi été créés, humanoïdes dont la mémoire est totalement effacée au quotidien. Jusqu’au jour où certains d’entre eux commencent à se souvenir de certains éléments qu’ils ont vécus dans le parc d’attractions.

: dans un monde futuriste, un gigantesque parc d’attractions a été mis en place pour satisfaire la soif d’aventure et les fantasmes des plus nantis de la planète. Des humanoïdes ont aussi été créés, humanoïdes dont la mémoire est totalement effacée au quotidien. Jusqu’au jour où certains d’entre eux commencent à se souvenir de certains éléments qu’ils ont vécus dans le parc d’attractions. Diffusion sur OCS : permanente

Game of Thrones

: Peter Dinklage, Emilia Clarke, Kit Harington, Sophie Turner Pitch : alors que la paix règne sur le Royaume des Sept Couronnes depuis 17 ans, des tensions éclatent et menacent la stabilité du pays. Le roi Robert Baratheon doit faire face à des complots au sein de sa cour, et va quérir un nouveau conseiller en la personne d’Eddard Stark, seigneur du Nord. Dans le même temps, les Marcheurs blancs se réveillent au Nord et une prétendante au trône lève une armée à l’est.

: alors que la paix règne sur le Royaume des Sept Couronnes depuis 17 ans, des tensions éclatent et menacent la stabilité du pays. Le roi Robert Baratheon doit faire face à des complots au sein de sa cour, et va quérir un nouveau conseiller en la personne d’Eddard Stark, seigneur du Nord. Dans le même temps, les Marcheurs blancs se réveillent au Nord et une prétendante au trône lève une armée à l’est. Diffusion sur OCS : permanente

The Night Of

: John Turturro, Riz Ahmed, Michael K. Williams, Bill Camp, Jeannie Berlin Pitch : Nasir « Naz » Khan, un jeune d’origine pakistanaise, se réveille un beau matin aux côtés d’une femme morte et couverte de sang. Rapidement inculpé et incapable de se souvenir ce qu’il s’est réellement passé, Naz va devoir faire face à un système judiciaire qui a trouvé un coupable idéal.

: Nasir « Naz » Khan, un jeune d’origine pakistanaise, se réveille un beau matin aux côtés d’une femme morte et couverte de sang. Rapidement inculpé et incapable de se souvenir ce qu’il s’est réellement passé, Naz va devoir faire face à un système judiciaire qui a trouvé un coupable idéal. Diffusion sur OCS : permanente

The Leftovers

: Justin Theroux, Liv Tyler, Margaret Qualley, Christopher Eccleston Pitch : un beau jour, 2% de la population mondiale disparaît sans explication et sans laisser de trace. Trois ans plus tard, la bourgade de Mapleton commémore les disparus, mas doit faire face aux membres d’une secte à l’étrange comportement.

: un beau jour, 2% de la population mondiale disparaît sans explication et sans laisser de trace. Trois ans plus tard, la bourgade de Mapleton commémore les disparus, mas doit faire face aux membres d’une secte à l’étrange comportement. Diffusion sur OCS : permanente

The Walking Dead

: Andrew Lincoln, Melissa McBride, Chandler Riggs Pitch : tombé dans le coma plusieurs semaines durant, l’adjoint au shérif Rick Grimes découvre avec effroi qu’une épidémie s’est abattue sur le monde. Une bonne partie de la population a été transformée en mort-vivant, tandis que quelques survivants tentent tant bien que mal de trouver une terre d’asile dans le Sud des États-Unis.

: tombé dans le coma plusieurs semaines durant, l’adjoint au shérif Rick Grimes découvre avec effroi qu’une épidémie s’est abattue sur le monde. Une bonne partie de la population a été transformée en mort-vivant, tandis que quelques survivants tentent tant bien que mal de trouver une terre d’asile dans le Sud des États-Unis. Diffusion sur OCS : temporaire

True Blood

: Anna Paquin, Ryan Kwanten, Stephen Moyer, Alexander Skarsgård Pitch : en Louisiane, dans la petite bourgade de Bon Temps, il n’est pas rare de croiser des vampires, qui peuvent désormais vivre sans se cacher grâce à un sang synthétique. En revanche, les vampires sont craints et haïs des habitants de Bon Temps, qui les jalousent et les pourchassent parfois pour les vider de leur sang. Sookie est une serveuse qui possède un don qui ne l’arrange pas du tout : elle est télépathe. Elle tombe sous le charme d’un vampire, Bill Compton.

: en Louisiane, dans la petite bourgade de Bon Temps, il n’est pas rare de croiser des vampires, qui peuvent désormais vivre sans se cacher grâce à un sang synthétique. En revanche, les vampires sont craints et haïs des habitants de Bon Temps, qui les jalousent et les pourchassent parfois pour les vider de leur sang. Sookie est une serveuse qui possède un don qui ne l’arrange pas du tout : elle est télépathe. Elle tombe sous le charme d’un vampire, Bill Compton. Diffusion sur OCS : permanente

Room 104

: Melonie Diaz, Tony Todd, Amy Landecker, Philip Baker Hall, Ellen Geer Pitch : série d’anthologie (chaque épisode est indépendant des autres et aucun personnage n’est récurrent), Room 104 est un huis clos. Tous les personnages évoluent à diverses périodes, mais séjournent tous dans la chambre 104 d’un hôtel. La série plonge le spectateur dans 12 histoires totalement différentes, oscillant tantôt du côté de la comédie, tantôt du surnaturel.

: série d’anthologie (chaque épisode est indépendant des autres et aucun personnage n’est récurrent), Room 104 est un huis clos. Tous les personnages évoluent à diverses périodes, mais séjournent tous dans la chambre 104 d’un hôtel. La série plonge le spectateur dans 12 histoires totalement différentes, oscillant tantôt du côté de la comédie, tantôt du surnaturel. Diffusion sur OCS : permanente

The Handmaid’s Tale : la servante écarlate

: Elisabeth Moss, Samira Wiley, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski Pitch : le monde tel que nous le connaissons n’est plus. Il est aujourd’hui dirigé par un groupe de fondamentalistes, qui base sa politique sur l’Ancien Testament. La série suit le destin tragique d’Offred, une « servante écarlate » qui vit dans ce monde où les femmes sont réparties en 3 castes. On y trouve les Épouses, qui sont les régentes de la maison. Les Marthas sont les femmes à tout faire, tandis que les Servantes écarlates sont dédiées à la reproduction.

: le monde tel que nous le connaissons n’est plus. Il est aujourd’hui dirigé par un groupe de fondamentalistes, qui base sa politique sur l’Ancien Testament. La série suit le destin tragique d’Offred, une « servante écarlate » qui vit dans ce monde où les femmes sont réparties en 3 castes. On y trouve les Épouses, qui sont les régentes de la maison. Les Marthas sont les femmes à tout faire, tandis que les Servantes écarlates sont dédiées à la reproduction. Diffusion sur OCS : permanente

Silicon Valley

: Thomas Middleditch, Martin Starr, Josh Brener, Kumail Nanjiani, T. J. Miller Pitch : quatre programmeurs de la Silicon Valley connaissent bien des galères, jusqu’au jour où l’un d’entre eux (Richard Hendricks) met au point une méthode inédite de compression de données. Son algorithme intéresse immédiatement deux milliardaires et l’un d’eux l’aide à monter sa propre entreprise. Mais c’est là que l’affaire se complique, car Richard Hendricks va devoir tout faire pour mener à bien son projet, tout en conciliant vie privée et vie professionnelle.

: quatre programmeurs de la Silicon Valley connaissent bien des galères, jusqu’au jour où l’un d’entre eux (Richard Hendricks) met au point une méthode inédite de compression de données. Son algorithme intéresse immédiatement deux milliardaires et l’un d’eux l’aide à monter sa propre entreprise. Mais c’est là que l’affaire se complique, car Richard Hendricks va devoir tout faire pour mener à bien son projet, tout en conciliant vie privée et vie professionnelle. Diffusion sur OCS : permanente

The Newsroom

: Emily Mortimer, Dev Patel, Jeff Daniels, Alison Pill, John Gallagher, Jr. Pitch : après avoir déclaré devant un parterre d’étudiants que les « États-Unis ne sont plus le meilleur pays au monde », le présentateur TV Will McAvoy est mis à pied pendant 15 jours. À son retour, il retrouve une rédaction désertée et doit revoir ses méthodes de travail. Il décide alors de revenir aux bases du journalisme et du travail d’enquête, malgré les réticences de la chaîne.

: après avoir déclaré devant un parterre d’étudiants que les « États-Unis ne sont plus le meilleur pays au monde », le présentateur TV Will McAvoy est mis à pied pendant 15 jours. À son retour, il retrouve une rédaction désertée et doit revoir ses méthodes de travail. Il décide alors de revenir aux bases du journalisme et du travail d’enquête, malgré les réticences de la chaîne. Diffusion sur OCS : permanente

Six Feet Under

: Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose Pitch : à la mort de leur père, Nathaniel Jr et David Fisher se retrouvent à la tête de l’entreprise familiale. Mais leur activité est plutôt inhabituelle, puisque c’est d’une entreprise de pompes funèbres dont il s’agit. Entre amours compliqués, répliques cinglantes et séquences dramatiques, la série suit les péripéties de toute la famille Fisher en ce début du 21 e siècle.

: à la mort de leur père, Nathaniel Jr et David Fisher se retrouvent à la tête de l’entreprise familiale. Mais leur activité est plutôt inhabituelle, puisque c’est d’une entreprise de pompes funèbres dont il s’agit. Entre amours compliqués, répliques cinglantes et séquences dramatiques, la série suit les péripéties de toute la famille Fisher en ce début du 21 siècle. Diffusion sur OCS : permanente

Rome

: Kevin McKidd, Ray Stevenson, Lindsay Duncan, James Purefoy, Polly Walker Pitch : de retour de Gaule, Jules César s’apprête à investir Rome. La série suit le destin de deux soldats de la 13 e Légion : le centurion Lucius Vorenus n’aura de cesse que de vouloir progresser socialement, tandis que le légionnaire Titus Pullo, plus instable, aura plus de mal à retrouver la vie civile. Le tout se déroule sur fond d’effondrement de la République romaine et de la mise en place de l’Empire.

: de retour de Gaule, Jules César s’apprête à investir Rome. La série suit le destin de deux soldats de la 13 Légion : le centurion Lucius Vorenus n’aura de cesse que de vouloir progresser socialement, tandis que le légionnaire Titus Pullo, plus instable, aura plus de mal à retrouver la vie civile. Le tout se déroule sur fond d’effondrement de la République romaine et de la mise en place de l’Empire. Diffusion sur OCS : permanente

Les Soprano

: James Gandolfini, Edie Falco, Jamie-Lynn Sigler, Robert Iler, Lorraine Bracco, Michael Imperioli Pitch : Tony Soprano, chef de la mafia du New Jersey, doit consulter régulièrement sa psychiatre, le Dr Jennifer Melfi, car il souffre de crises de panique. La série dépeint le quotidien du gangster, ses relations complexes avec sa femme et ses deux enfants et les nombreux déboires de l’organisation criminelle à la tête de laquelle Tony Soprano se trouve. Une série culte à ne louper sous aucun prétexte si vous ne l’avez pas encore vue.

: Tony Soprano, chef de la mafia du New Jersey, doit consulter régulièrement sa psychiatre, le Dr Jennifer Melfi, car il souffre de crises de panique. La série dépeint le quotidien du gangster, ses relations complexes avec sa femme et ses deux enfants et les nombreux déboires de l’organisation criminelle à la tête de laquelle Tony Soprano se trouve. Une série culte à ne louper sous aucun prétexte si vous ne l’avez pas encore vue. Diffusion sur OCS : permanente

True Detective

: Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn Pitch : True Detective est une série d’anthologie. Si les saisons sont distinctes les unes des autres, elles ont cependant en point commun leur intrigue : un meurtre a été commis, et un duo d’inspecteur enquête pour retrouver le coupable. La première saison se déroule en Louisiane en 2015 mais revient sur des événements qui ont eu lui en 1995. La deuxième est plus actuelle et se passe en Californie. En attendant la troisième, qui se déroulera en Arkansas, mais qui ne sera pas diffusée avant 2019.

: True Detective est une série d’anthologie. Si les saisons sont distinctes les unes des autres, elles ont cependant en point commun leur intrigue : un meurtre a été commis, et un duo d’inspecteur enquête pour retrouver le coupable. La première saison se déroule en Louisiane en 2015 mais revient sur des événements qui ont eu lui en 1995. La deuxième est plus actuelle et se passe en Californie. En attendant la troisième, qui se déroulera en Arkansas, mais qui ne sera pas diffusée avant 2019. Diffusion sur OCS : permanente

Treme

