The Last of Us saison 2 : une nouvelle bande-annonce avec un Pedro Pascal très touchant

La saison 2 de The Last of Us dévoile une nouvelle bande-annonce riche en émotions. Les relations entre Joel et Ellie sont mises à l’épreuve tandis que de nouveaux personnages complexes viennent bouleverser leur fragile équilibre.

Les fans de The Last of Us ont enfin de quoi se réjouir : HBO vient de dévoiler un premier aperçu de la très attendue saison 2, prévue pour 2025. La bande-annonce promet une suite aussi captivante et chargée d’émotion que la première saison, en continuant de creuser les relations complexes entre les personnages principaux, Joel et Ellie.

Une nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de The Last of Us

Dans cette première vidéo, on retrouve Ellie, jouée par Bella Ramsey, qui gratte sa guitare tout en chantant la mélodie poignante tirée de la toute première bande-annonce de The Last of Us Part II (« I can’t walk on the path of the right because I’m wrong »).

Dans une séquence particulièrement marquante, un personnage joué par Catherine O’Hara demande à Joel, interprété par Pedro Pascal, s’il a blessé Ellie. La réponse de Joel, « Non, je l’ai sauvée » est lourde de sous-entendus et de regrets. Ce dialogue fait référence à la fin explosive de la première saison, où Joel a choisi de sauver Ellie au détriment d’une potentielle cure pour le monde, un acte qui continue de peser sur lui.

Pour rappel — ce moment fort fait écho au final explosif de la première saison où Joel, pour sauver Ellie d’une opération fatale, a décidé de sacrifier une potentielle cure pour l’infection qui ravage le monde. Ce mensonge, qu’il cache à Ellie, menace désormais de détruire leur relation déjà fragile.

La saison 2 introduit de nouveaux personnages intrigants. Kaitlyn Dever rejoint la distribution en incarnant Abby, une jeune femme animée par un désir de vengeance. Isabela Merced joue Dina, tandis que Young Mazino interprète Jesse. On retrouve également Danny Ramirez dans le rôle de Manny, Ariela Barer en Mel, et Tati Gabrielle en Nora. Jeffrey Wright reprend quant à lui son personnage du jeu, Isaac Dixon. Le casting s’étoffe encore avec l’arrivée de Catherine O’Hara, dont le rôle reste encore enveloppé de mystère.

Toujours sous la direction experte de Craig Mazin et Neil Druckmann, cette seconde saison promet de rester fidèle à l’esprit du jeu tout en explorant des dimensions inédites des personnages. Pour ceux qui n’ont pas joué au titre, Ashley Johnson, qui a donné sa voix à Ellie dans le jeu — et joué sa mère dans la série — avait souligné combien Ellie commence à percevoir les mensonges de Joel. Cette prise de conscience pourrait bien redéfinir leur relation, ajoutant encore plus de tension et de complexité à l’histoire.